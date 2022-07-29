تقرير بريطاني: إيران تخلق الأزمات السياسية بالعراق لإنهاكه والسيطرة عليه

حذر تقرير بريطاني من أن إيران قد تسيطر على العراق مجددا، بعد إنهاكه بالأزمات والصراعات السياسية التي ستضر العراقيين وتفتح الباب لزيادة النفوذ الإيراني.

وقالت "الغارديان" The Guardian في تقرير لها إن البرلمان المحاصر من قبل المتظاهرين في بلد معطل بعد تسعة أشهر من الانتخابات وسط عداء بين الكتل المحلية ووكلاء إيران هي أزمة سياسية ليست جديدة بالنسبة للعديد من العراقيين.

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لكن بالنسبة للعديد من المراقبين تبدو هذه المواجهة أكثر تعقيدًا وطويلة الأمد من معظمها منذ أكثر من عقدين من الجهود المبذولة لتجذير دولة ديمقراطية في العراق.

وأضاف التقرير أنه من المنطقة الكردية في الشمال إلى محافظة الأنبار في الغرب والمجتمعات الشيعية في الجنوب، يبدو أن هناك القليل من الأمل في أن تنبثق حكومة تسعى إلى تحقيق مصلحة وطنية جماعية من الصراع على السلطة.

وبدلاً من ذلك، هناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى أنه بعد حملة استنزاف منهكة ستشق إيران طريقها في نهاية المطاف وتعزز سيطرتها على المناطق الرئيسية لدولة ضعيفة، وتفرض شروطها على نطاق غير مسبوق.

وأشار التقرير إلى أن أربيل حيث تسببت الصواريخ التي أطلقها وكلاء إيران مؤخرًا ليلة الثلاثاء في اضطراب وعدم اليقين، يغير القادة ببطء مواقفهم بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ويدعم إقليم كردستان شبه المستقل كتلة رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، الذي يرغب في تقييد نفوذ إيران في البلاد.

وفي صفقة ما بعد الانتخابات، كان الصدر يأمل في تشكيل حكومة في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا إلى جانب الأحزاب السنية.

ولكن مع فشل محاولات تسمية رئيس الوزراء وهي الخطوة الأولى في العملية بدأ رئيس وزراء الإقليم الكردي مسرور بارزاني في مناقشة نموذج كونفدرالي لامركزي جديد، من شأنه أن يقيد السلطة من بغداد ويمنح الأكراد وغيرهم من الفئات العرقية والطائفية المزيد من السلطة في إدارة شؤونهم الخاصة.

وقال بارزاني لمركز الأبحاث تشاتام هاوس ومقره لندن في أبريل إن الاتحاد الكونفدرالي يمكن أن يكون حلاً لجميع العراقيين، وتعتبر تصريحاته خروجًا واضحًا عن القبول بالنموذج المركزي الذي ظلت واشنطن حتى وقت قريب مستثمرة فيه، منذ أن أطاح الجيش الأميركي بصدام حسين قبل ما يقرب من 20 عامًا.

وتضاءل اهتمام الولايات المتحدة بالدفاع عن الديمقراطية في العراق إلى حد كبير خلال العام الأول لإدارة بايدن، مما دفع المسؤولين الأكراد إلى التفكير في التحالف مع المصالح الإيرانية، لتشكيل حكومة في بغداد أخيرًا.

وقال مسؤول كردي رفيع إن لطهران الأفضلية على واشنطن في العراق. وتابع "هناك ثابت سيستمر في الصمود والتفوق على الولايات المتحدة وكانت نتيجة متوقعة ويمكن الوقاية منها واستغرق الأمر من الصدر 10 أشهر لقبوله. لقد وصفها بالاستقالة لأنه أدرك ما لا يزال كثيرون يرفضون قبوله: إيران موجودة لتبقى".

وأمر الصدر، الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر الماضي، نوابه بالاستقالة من مناصبهم في الربيع، لكنه يظل الشخص الأكثر قدرة على تعبئة الشارع العراقي. وكان يوم الأربعاء بمثابة تذكير واضح بصلاحياته، حيث رقص المئات من أنصاره وغنوا في البرلمان بعد اقتحام المنطقة الخضراء شديدة الحراسة في بغداد.

وكان الصدر قد حشد أتباعه للاحتجاج على ترشيح جماعة متحالفة مع إيران للوزير السابق ومحافظ المنطقة محمد السوداني لمنصب رئيس الوزراء على الرغم من عدم وجوده في البرلمان ويبدو أن رجل الدين المثير للجدل يصر على تسمية زعيم جديد.

وتكبدت الكتل الإيرانية خسائر فادحة في الانتخابات كان من شأنها أن تقلص إلى حد كبير سلطات طهران في المجلس التشريعي وفي المؤسسات العراقية الأخرى. ومنذ ذلك الحين، حاول وكلاؤها استعادة موطئ قدم أثناء ممارسة الضغط على المعارضين، ولا سيما الأكراد في البلاد، الذين كانوا يحاولون بناء صناعة لتصدير الغاز والنفط تعمل بشكل منفصل عن بغداد.

واستهدفت الهجمات الصاروخية التي ينفذها وكلاء إيران بشكل متكرر البنية التحتية للغاز الكردستاني، في تحركات تم تلقيها كتحذيرات محددة بعدم الذهاب بعيدًا في الداخل والعودة إلى طاولة المفاوضات على المستوى الوطني.

وقال المسؤول الكردي: "إن مشروع الغاز سيعيد رسم العلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط وخارجه". لماذا سيسمح الإيرانيون بذلك دون صفقة معهم؟.. علينا أن نتعامل بجدية مع هذا الأمر ونتوصل إلى اتفاق معهم".