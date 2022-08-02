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الأرجنتين تبقي قيود السفر على 7 من طاقم "الطائرة الإيرانية"

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Police officers stand in the Plaza Central Hotel during a judicial raid where the crew of a Venezuelan-owned Boeing 747 cargo plane are staying, in Buenos Aires, Argentina, Tuesday, June 14, 2022. Argentine officials are trying to determine what to do with the cargo plane loaded with automotive parts and an unusually large crew of 17, including at least five Iranians. The plane operated by Venezuela’s state-owned Emtrasur cargo line has been stuck since June 6 at Buenos Aires’ main international airport, unable to depart because of U.S. sanctions against Iran. and suspicions about its crew. (AP Photo/Gustavo Garello)
ميليشيات إيران

الأرجنتين تبقي قيود السفر على 7 من طاقم "الطائرة الإيرانية"

لا تزال هناك عناصر تخضع للتحقيق بينهم الإيراني غلام رضا قاسمي الذي تقول أجهزة الاستخبارات الأرجنتينية إنه ينتمي إلى الحرس الثوري الإيراني

بوينوس ايرس – فرانس برس

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سمح قاض أرجنتيني يحقق في شأن إيرانيين وفنزويليين هم طاقم طائرة شحن رابضة في بوينوس ايرس منذ يونيو، بمغادرة 12 من أفراد المجموعة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية مساء الاثنين.

غير أن القاضي الاتحادي فيديريكو فيينا أمر بإبقاء أفراد الطاقم السبعة المتبقين في الأرجنتين، على ما ذكرت التقارير، وهم أربعة إيرانيين وثلاثة فنزويليين.

الطائرة الفنزويلية المتوقفة في الأرجنتين
الطائرة الفنزويلية المتوقفة في الأرجنتين

وبموجب الحكم الذي كشفته الصحافة، رأى القاضي أنه لا تزال هناك عناصر تخضع للتحقيق تتعلق بالإيراني غلام رضا قاسمي الذي تقول أجهزة الاستخبارات الأرجنتينية إنه ينتمي إلى الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى ثلاثة إيرانيين وثلاثة فنزويليين.

وكانت الطائرة المعنية وصلت إلى الأرجنتين آتية من المكسيك في السادس من يونيو، وفيها 14 فنزويلياً وخمسة إيرانيين، ثم حاولت التوجه إلى أوروغواي بعد يومين لكن مُنعت من الدخول.

وقال وزير الداخلية الأورغوياني لويس ألبرتو هيبير إن بلاده تلقت "تحذيراً رسمياً من استخبارات باراغواي".

ثم عادت الطائرة إلى الأرجنتين حيث لا تزال متوقفة منذ ذلك الحين.

والطائرة تابعة لشركة إيمتراسور، المتفرعة عن كونفياسا الفنزويلية والتي تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية. واشترتها الشركة قبل عام من شركة ماهان الجوية الإيرانية التي تتهمها الولايات المتحدة بالارتباط بالحرس الثوري المدرج على قائمتها للمنظمات "الإرهابية".

غلام رضا قاسمي
غلام رضا قاسمي
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والارتباط بإيران مسألة حساسة في الأرجنتين التي أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإيرانيين السابقين على خلفية الهجوم عام 1994 على مركز الجالية اليهودية الأرجنتينية، وأسفر عن سقوط 85 قتيلاً وحوالي 300 جريح.

وقبل عشرة أيام، طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القائم بالأعمال الأرجنتيني برفع "فوري" للقيود المفروضة على سفر الإيرانيين الخمسة من أفراد الطاقم.

وقبل رحلتها إلى الأرجنتين، كانت الطائرة في مايو في باراغواي حيث حملت شحنة من السجائر إلى جزيرة أروبا الواقعة في الكاريبي، بحسب بيان الشحن.

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