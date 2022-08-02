الرئيس الإيراني سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم

قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البلاد إبراهيم رئيسي سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "إرنا" عن المتحدث علي بهادوري جهرومي القول، إن الترتيبات الأولية وضعت بالفعل لمشاركة رئيسي في الاجتماعات التي ستنطلق في 13 سبتمبر.

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وتعقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل سنوي في نيويورك بمشاركة قادة عالميين.

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن رئيسي لن يحضر قمة المناخ في اسكتلندا "لأن مثل هذه الزيارة ليست ضمن برنامجه".