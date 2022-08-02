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زوجة شاه إيران السابق: متفائلة بحصول التغيير من الداخل

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فرح ديبا
فرح ديبا
احتجاجات إيران

زوجة شاه إيران السابق: متفائلة بحصول التغيير من الداخل

فرح ديبا أكدت في مقابلة مع قناة "العربية" أنها تفضل النظام الملكي الديمقراطي في إيران.. "إنما القرار يعود إلى الشعب"

العربية.نت

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يستضيف برنامج "مقابلة خاصة" على قناة العربية زوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي الشهبانو، فرح ديبا، التي ثمّنت موقف الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي استقبل شاه إيران وعائلته، بعدما ترك الحكم وخرج من بلده نهائياً، وضاقت به السبل الأخرى.

كذلك شكرت ديبا الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لأنه يسمح لها دائماً بزيارة مصر، حيث دفن زوجها، بحسب تأكيدها.

وعن الشأن الإيراني الراهن، أشارت فرح ديبا إلى معاناة الناس وما يقاسونه من توقيف تعسفي وتعذيب وقتل، ومع ذلك أبدت تفاؤلها بإمكان حصول التغيير من الداخل.

وعن برنامج إيران النووي، قالت إنه يشكل خطراً على دول الجوار وإنها شخصياً ضد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً.

منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
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وعن مستقبل الحكم في إيران، قالت إنها تفضل النظام الملكي الديمقراطي "إنما القرار يعود إلى الشعب". وعما إذا كان ابنها رضا يطرح نفسه حاكماً لإيران في المستقبل قالت: "الشعب هو من يقرر"، وابنها "يناضل من أجل صون الحريات العامة والديمقراطية وحقوق المرأة في إيران".

وأخيراً أعربت ديبا عن أملها في أن تبقى بلادها موحدة، وشجبت الأصوات التي تنادي بالانفصال.

وستبث المقابلة الخاصة مع فرح ديبا على قناة العربية غداً الأربعاء الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (19 بتوقيت السعودية).

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