أميركا تطلب من الأرجنتين احتجاز طائرة فنزويلية على صلة بإيران

قالت وزارة العدل الأميركية، في بيان الأربعاء، إنها طلبت الإذن بمصادرة طائرة إيرانية بيعت لمالكين في فنزويلا واحتُجزت في الأرجنتين على خلفية الاشتباه في ارتباطها بجماعات إرهابية دولية.

وأثار وصول الطائرة غير المعلن إلى الأرجنتين في الثامن من يونيو قلقا داخل الحكومة الأرجنتينية بشأن علاقاتها بإيران وفنزويلا وشركات فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات.

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‬وقالت وزارة العدل إن طلب المصادرة أعقب الكشف عن مذكرة صدرت في 19 من يوليو في المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا من أجل احتجاز الطائرة، وهي التي قالت إن الطائرة يمكن مصادرتها لانتهاكها قوانين مراقبة الصادرات.

وقالت وزارة العدل الأميركية إن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 747-300 أميركية الصنع، تخضع للعقوبات حيث قامت شركة "ماهان إير" الإيرانية ببيعها لشركة "إمتراسور" العام الماضي ينتهك القوانين الأميركية للصادرات. وتخضع الشركتان لعقوبات أميركية على خلفية تعاونهما المزعوم مع منظمات إرهابية.

وقال ماثيو أولسن، مساعد وزير العدل للأمن القومي، في بيان: "لن تتسامح وزارة العدل مع المعاملات التي تنتهك عقوباتنا وقوانين التصدير".

وتواجه "ماهان إير" عقوبات لعلاقاتها بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وكان هناك 14 فنزويليا وخمسة إيرانيين مسافرين على متن الطائرة عندما وصلت إلى بوينس أيرس، ولا يزال سبعة منهم محتجزين في الأرجنتين.