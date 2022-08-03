ميليشيات إيران
مقاتلة للحرس الثوري تتعرض لحادث في شيراز وإصابة طاقمها
المقاتلة التي "تعرضت لخلل فني" هي من طراز "سوخوي 22" وتابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري
تعرضت طائرة مقاتلة إيرانية لحادث، اليوم الأربعاء، أثناء مغادرتها قاعدة شيراز الجوية في محافظة فارس (جنوب)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأدى الحادث لإصابة الطيار ومساعده اللذين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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من جهتها، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن المقاتلة من طراز "سوخوي 22"، مضيفةً أنها تابعة للقوة الجوفضائية في الحرس الثوري.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحادث جاء نتيجة "خلل فني"، بينما ذكرت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء أن المقاتلة خرجت عن المدرج.
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