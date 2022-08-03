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نووي إيران.. اجتماعات في فيينا لمناقشة اقتراحات بوريل

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European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks to the media during a news conference regarding sanctions against Russia's over its ongoing invasion of Ukraine, in Panama City, Panama May 2, 2022. (File photo: Reuters)
مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
نووي إيران

نووي إيران.. اجتماعات في فيينا لمناقشة اقتراحات بوريل

الوسيط الأوروبي ورئيس الوفد الإيراني المفاوض يتوجهان إلى فيينا لبحث مقترحات تقدم بها مفوض العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

العربية.نت

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أعلن إنريكي مورا الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية بين إيران وواشنطن، في تغريدة على تويتر اليوم الأربعاء، أنه في طريقه إلى فيينا لمناقشة العودة للاتفاق النووي.

وعلمت قناتي "العربية" و"الحدث" من مصادر أوروبية رفيعة أن هدف العودة إلى فيينا هو مناقشة النص المقدم من قبل جوزيب بوريل، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووسيط المحادثات، في 20 يوليو الماضي.

انريكي مورا الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية
انريكي مورا الوسيط الأوروبي في المفاوضات النووية

وأضافت المصادر أنه ليست هناك أفكار جديدة مطروحة خارج نص بوريل وأن اللقاء سيكون لمناقشة هذا النص.

ولم يكشف بوريل عن تفاصيل النص الذي قدمه في 20 يوليو والذي أعلن عنه قبل بضعة أيام.

وقال المصدر الرفيع الذي تحدث لـ"العربية" و"الحدث" إن المحادثات في فيينا سيشارك فيها فقط الطرفان الإيراني والأميركي بشكل غير مباشر وإن الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إضافةً إلى روسيا والصين لن تشارك في المحادثات.

وأضاف المصدر أن اللقاء في فيينا يهدف إلى التوصل لاتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني
رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني
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من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا في الساعات المقبلة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بوساطة مورا.

في سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" اليوم عن مسؤول أميركي إعلانه عن عودة بلاده إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا وسط توقعات وصفها بأنها "منخفضة".

وأضاف المسؤول، الذي لم يسمه الموقع، "لكننا سنبذل جهدا بنية حسنة"، مؤكداً على استئناف محادثات فيينا غداً الخميس.

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