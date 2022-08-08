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أفغاني يطعن 10 أشخاص في إيران بسبب خلاف على أرض زراعية

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Workers pick pistachios as others load them onto a truck at a farm in Rafsanjan, 1,000 kilometers southeast of Tehran September 23, 2008. REUTERS/Caren Firouz (IRAN)
مزارعون في إحدى مزارع إيران (أرشيفية)

أفغاني يطعن 10 أشخاص في إيران بسبب خلاف على أرض زراعية

أدت الواقعة، التي حدثت في قرية نائية جنوب شرقي إيران، إلى مقتل 4 إيرانيين و6 أفغان وإصابة عامل آخر

طهران – أسوشيتد برس

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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الاثنين، بأن الشرطة الإيرانية ألقت القبض على أفغاني يشتبه في قيامه بطعن 10 عمال زراعيين حتى الموت، بعد مشاجرة على أرض.

وتُعد هذه الواقعة، التي حدثت في قرية نائية جنوب شرقي إيران، حدثاً نادراً في إيران.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيرنا" إن أربعة إيرانيين وستة أفغان قتلوا، وأصيب عامل مزرعة في الحادث الذي وقع الأحد ونُقل إلى المستشفى. ووفقاً للتقرير، فإن المشتبه به "غير متوازن عقلياً".

مزارعون في إحدى مزارع إيران (أرشيفية)
مزارعون في إحدى مزارع إيران (أرشيفية)

وتسبب الجفاف المستمر منذ عقود في إيران في زيادة الخلافات حول موارد المياه والأراضي التي تصل بشكل أفضل إلى المياه.

وقد تصاعدت أعمال العنف في إيران في السنوات الأخيرة، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وسط عقوبات أميركية ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.

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وفي مايو الماضي، أطلق موظف، أقيل من واحدة من أكبر التكتلات المالية المملوكة للدولة في إيران، النار على مكان عمله السابق في غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين، ثم أطلق النار على نفسه.

وفي عام 2016، أطلق رجل يبلغ من العمر 26 عاماً النار على 10 من أقاربه وأصاب أربعة آخرين.

يذكر أن بنادق الصيد هي السلاح الوحيد الذي يُسمح للإيرانيين بحيازته بشكل قانوني.

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