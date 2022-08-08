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مسؤول إيراني: مفاوضات فيينا لم تصل بعد لمرحلة الانتهاء من نص الاتفاق

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علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (أرشيفية من رويترز)
أرشيفية
نووي إيران

مسؤول إيراني: مفاوضات فيينا لم تصل بعد لمرحلة الانتهاء من نص الاتفاق

ردا على صحيفة وول ستريت جورنال التي رجحت إعداد النص النهائي للاتفاق في فيينا "خلال الساعات القليلة المقبلة"

دبي _ العربية.نت

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نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول بوزارة الخارجية قوله إنه لم يتم بعد الوصول إلى مرحلة يمكن فيها الحديث عن الانتهاء من نص الاتفاق النووي.

وذكرت الوكالة أن تصريحات المسؤول، الذي لم تكشف عن اسمه، جاءت ردا على صحيفة وول ستريت جورنال التي رجحت إعداد النص النهائي للاتفاق في فيينا "خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف "بالنظر إلى استمرار المناقشات حول العديد من القضايا الهامة، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة يمكننا فيها التحدث عن وضع اللمسات الأخيرة على النص".

من لقاءات فيينا (صفحة المندوب الروسي)
من لقاءات فيينا (صفحة المندوب الروسي)

غير أن المسؤول الإيراني أكد على أنه "إذا اتخذ الطرف الآخر القرارات المناسبة، فيمكننا إنهاء المفاوضات بسرعة، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وكان مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف قد قال أمس الأحد إن المفاوضات حول برنامج إيران النووي "تسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفاً أن "النص النهائي (للاتفاق) ليس أوروبياً بل مشتركاً، بينما ينسق الأوروبيون أفكاره المتعددة المصادر".

وفي وقت سابق كان أوليانوف قد قال إنه التقى المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا مرة أخرى الأحد في العاصمة النمساوية، مشيرا لتحقيق تقدم. وأضاف أوليانوف عبر حسابه على "تويتر": "يبدو أننا نحقق تقدماً.. لنبق متفائلين".

وتتواصل المحادثات غير المباشرة الإيرانية الأميركية بوساطة أوروبية في فيينا، وقد انضم إلى أعضاء الوفود المفاوضة عدد من الخبراء من كلّ من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى خبراء إيرانيين.

مورا: هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي خلال 72 ساعة إيران مورا: هناك إمكانية لإحياء الاتفاق النووي خلال 72 ساعة

يذكر أنه لم يتبق سوى القليل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على أنشطة التخصيب الإيرانية التي يخشى الغرب أن تؤدي إلى صنع قنابل ذرية.

وفي عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات. من جهتها، انتهكت طهران قيود الاتفاق بعدة طرق من بينها إعادة بناء مخزون اليورانيوم المخصب.

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