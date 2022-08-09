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قد يراقب أوكرانيا وإسرائيل.. روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا

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القمر الصناعي خيام
القمر الصناعي خيام

قد يراقب أوكرانيا وإسرائيل.. روسيا تطلق قمرا اصطناعيا إيرانيا

دبي - العربية.نت

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أطلق قمر اصطناعي إيراني بواسطة صاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان، الثلاثاء، وفق مشاهد حيّة بثّتها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

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وأظهرت المشاهد صاروخاً من طراز "سويوز-1.2ب" يحمل قمر "خيام" الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، التي تديرها روسيا في الوقت المحدّد للعملية عند الساعة 5,52 بتوقيت غرينتش.

وبعد حوالي تسع دقائق من الإطلاق، وضع القمر الصناعي الإيراني "خيام" في المدار.

سبب تسميته خيام

أطلق القمر الصناعي على اسم عمر الخيام، العالم والشاعر الفارسي الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر.

وقالت إيران إن القمر الصناعي، المزود بكاميرا عالية الدقة، سيستخدم في المراقبة البيئية وسيظل تحت سيطرتها بشكل كامل.

للمراقبة والتجسس

كما أضافت أنه لن تمكن أي دولة أخرى من الوصول إلى المعلومات التي ستجمعها، وستستخدمها لأغراض مدنية فقط، لكن هناك مزاعم بأن روسيا قد تستخدمها لمراقبة أوكرانيا وسط حربها هناك.

وإذا نجحت المهمة، فإن القمر الصناعي سيمنح إيران القدرة على مراقبة إسرائيل.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات لعملية الإطلاق على الهواء مباشرة، مشيرا إلى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى زارع بور، حضر مراسم الإطلاق في كازاخستان.

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