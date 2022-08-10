إيران تزعم: القمر الصناعي خيام محلي الصنع.. وروسيا تحرجها

بعد ادعاء وسائل الإعلام الإيرانية بأن القمر الصناعي "خيام" الذي أطلق الثلاثاء "محلي الصنع"، جاء التكذيب من السفارة الروسية في طهران، مؤكدة أنه من صناعة شركات روسية تلبية لطلب من إيران.

"محلي الصنع!"

وأطلق القمر الصناعي خيام من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان بواسطة صاروخ روسي من طراز "سايوز".

مادة اعلانية

وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) في مقدمة الإعلام الإيراني لترويج هذا الادعاء فكتبت تقول: "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي المحلي الصنع خيام والتقدم الذي أحرزته إيران في هذا المجال" حظي باهتمام وسائل الإعلام العربية الإقليمية والدولية.

"من الصفر إلى مئة"

أما وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني تناولت الخبر تحت عنوان "القمر الصناعي خيام محلي الصنع من الصفر إلى مئة".

لكن لم تدم فرحة طهران طويلا، بعدما كذبت سفارة روسيا في طهران الادعاءات الإيرانية، مؤكدة على حسابها في إنستغرام أن المدير العام لشركة الفضاء الروسية الحكومية (روسكوزموس)، يوري بوريسوف، قد التقى بوفد إيراني برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور، وناقش معه موضوع إطلاق القمر الصناعي "خيام".

إحراج لإعلام إيران

كما أكدت السفارة أن القمر الصناعي "خيام" للاستشعار عن بعد، وهو من صنع "شركات روسية حسب طلب قدمته إيران"، الأمر الذي أثار استياء وسائل الإعلام الإيرانية والتي وصفت ما أعلنته السفارة بـ "ادعاء روسيا المثير للجدل".

وأطلق على القمر الصناعي اسم عمر الخيام، العالم والشاعر الفارسي الذي عاش في القرنين الحادي عشر والثاني عشر.