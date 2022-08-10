إسرائيل: إيران قد ترفض المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي

استبعد مسؤولون إسرائيليون قبول إيران النص الأخير الذي اتفق عليه المفاوضون الغربيون لإحياء الاتفاق النووي، وفق ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الثلاثاء.

ويعتقد المسؤولون أن المرشد الإيراني علي خامنئي يعارض أي اتفاق لا يضمن تحقيق مكاسب أكبر لطهران.

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كذلك نسبت الصحيفة لمسؤولين إسرائيليين لم تسمهم القول الأسبوع الماضي إنهم لا يرون أي دلائل على تغيير موقفه.

ولفت أحدهم إلى أنه لا يوجد أي "تحول استراتيجي" على الجانب الإيراني، مبيناً أنهم لا يريدون قبول هذا الاتفاق ولن يقبلوا أي شيء لا ينطوي على "نقلة كبيرة" للاتفاق النووي الأصلي، بحسب "هآرتس".

طرح "نص نهائي"

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان أعلن الاثنين أنه طرح "نصاً نهائياً" يهدف إلى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بينما قالت طهران إنها لا تزال في طور دراسته، بعد أيام من استئناف مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا.

وقال مصدر أوروبي للصحافيين شرط عدم الكشف عن هويته إن "عملنا على مدى 4 أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه".

كما أعرب المصدر عن أمله في إنجاز تفاهم بشأن إحياء اتفاق العام 2015 في غضون "أسابيع"، بعد مسار شاق من التفاوض منذ أوائل العام الماضي.

"الكرة الآن في ملعب العواصم"

كذلك قال المسؤول الأوروبي إن "الكرة الآن في ملعب العواصم (المعنية) وسنرى ماذا سيحدث"، مؤكداً أن كل المفاوضين المعنيين سيغادرون فيينا، وتالياً لن تحصل أي مفاوضات إضافية في العاصمة.

وشدد الدبلوماسي على "نوعية" النص المؤلف من 25 صفحة، معرباً عن أمله "بشدة بأن تتم الموافقة عليه".

والاثنين جاء في تغريدة أطلقها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "تتطلب كل مسألة تقنية وكل فقرة قراراً سياسياً يجب على العواصم اتخاذه"، مضيفاً: "إذا جاءت الأجوبة إيجابية عندها يمكننا أن نوقع هذا الاتفاق".

جمود استمر شهوراً

يذكر أنه بعد جمود استمر شهوراً، استؤنفت الخميس في العاصمة النمساوية المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا). وتجري المباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجاً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو. وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم.