مشاركة "جوني ديب" في مراسم عاشوراء تثير ضجة بإيران

أثار مقطع فيديو يُظهر مشاركة شبيه للممثل الأميركي جوني ديب في طقوس بأيام عاشوراء، ضجة في إيران.

وعلى خلفية الفيديوهات والصور المنشورة، فقد نسب إلى كل من النائب الأول للرئيس الإيراني مخبر دزفولي، ووزير الخارجية عبد اللهيان، تقديم تهنئة للممثل الأميركي باعتناقه الإسلام والمشاركة في المراسم الحسينية، إلا أنه تبين لاحقا أن المنصات التي نشرت التهنئة منسوبة للمسؤولين الإيرانيين وليست تابعة لهما رسميا.

مادة اعلانية

وفي الأيام القليلة الماضية، ادعى مستخدمو الفضاء الإلكتروني من خلال نشر صور ومقاطع فيديو، أن جوني ديب وبريان كرنستون، وهما ممثلان شهيران في هوليوود، حضرا مراسم عزاء تاسوعاء وعاشوراء، وبعد ذلك، نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية مقاطع الفيديو هذه تحت عنوان "حضور جوني ديب وبريان كرنستون في طقوس عاشوراء".

وتبين لاحقا أن شخصا يدعى "أمين محمود بور ثالث"، وهو يعمل في المجال المالي ومن مواليد مدينة تبريز بشمال غرب إيران، بذل قصارى جهده ليبدو شبيها لجوني ديب، وهذا ما يمكن رؤيته من خلال فيديو منشور على المنصات الاجتماعية.

كما نرى شخصا آخر في الصورة، حاول أن يجعل معالم وجهه تبدو كمعالم والتر وايت الذي مثل في مسلسل "Breaking Bad"، وهذا يظهر من خلال تشذيب لحيته ورأسه بعناية، وتمكن أن يعطي الانطباع بأنه والتر وايت.

وفي هذه الأيام، أصبح سوق أشباه الشخصيات السينمائية والرياضية والفنية ساخنا في الفضاء الافتراضي وخاصة بين الإيرانيين، وتمكن بعض هؤلاء من قبيل رضا برستش زاده، وهو شبيه نجم كرة القدم ليونيل ميسي، وعلي رضا لو شبيه رونالدو، ورامانا سياحي شبيهة أنجلينا جولي، وهادي خالقي بديل مدرب كرة القدم كارلوس كيروش، أن يجذبوا ملايين المتابعين.