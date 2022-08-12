اليونان تبدأ بإعادة شحنة الوقود "المصادرة" للناقلة الإيرانية

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، لوكالة "رويترز" إن ناقلة ترفع العلم الإيراني بدأت في إعادة تحميل شحنة نفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد موافقة السلطات اليونانية على الإفراج عن الشحنة.

وتسببت القضية في تصدع العلاقات بين أثينا وطهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن استأجرت واشنطن ناقلة نفط في أبريل الماضي لمصادرة الشحنة الموجودة على متن الناقلة لانا التي كانت راسية قبالة اليونان.

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ورداً على مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيغاس، احتجزت القوات الإيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو الماضي، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.

وترسو لانا قبالة ميناء بيريوس اليوناني منذ أواخر يوليو في انتظار تحميل جزء من الشحنة المحتجزة على متن الناقلة "أيس إنرجي" التي استأجرتها واشنطن، وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران.

وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته إن "عملية النقل بدأت". وقال مصدر ثان إن عملية النقل بدأت اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أيام.

ولم يصدر رد فوري اليوم من إيران التي سبق أن حذرت من "إجراءات عقابية" ضد أثينا بسبب مصادرة الشحنة.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال في يوليو إن واشنطن "تحترم حقيقة أن هذه القضية اتخذت طريقها عبر الإجراءات القضائية اليونانية".

من جهتها قالت كلير جونجمان من مجموعة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تراقب حركة الناقلات المرتبطة بإيران من خلال تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية، إن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة "لديها فرصة لاتخاذ موقف".

وقالت جونجمان لـ"رويترز": "بدلاً من ذلك، فإن هذا القرار الصادر عن المحاكم اليونانية يبعث برسالة لإيران بأنه لا توجد تبعات لاختطافها الناقلتين اليونانيتين".