.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اليونان تبدأ بإعادة شحنة الوقود "المصادرة" للناقلة الإيرانية

  • الخط
The seized Russian-flagged oil tanker Pegas is seen anchored off the shore of Karystos, on the Island of Evia, Greece, April 19, 2022. REUTERS/Vassilis Triandafyllou REFILE - CORRECTING YEAR
الناقلة لانا قبالة سواحل اليونان في ابريل الماضي (أرشيفية)
اقتصاد إيران

اليونان تبدأ بإعادة شحنة الوقود "المصادرة" للناقلة الإيرانية

أميركا كانت قد استأجرت سفينة لنقل شحنة النفط التي كانت تحملها الناقلة الإيرانية لانا.. إلا أن المحكمة العليا اليونانية حكمت بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران

أثينا – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، لوكالة "رويترز" إن ناقلة ترفع العلم الإيراني بدأت في إعادة تحميل شحنة نفط كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد موافقة السلطات اليونانية على الإفراج عن الشحنة.

وتسببت القضية في تصدع العلاقات بين أثينا وطهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن استأجرت واشنطن ناقلة نفط في أبريل الماضي لمصادرة الشحنة الموجودة على متن الناقلة لانا التي كانت راسية قبالة اليونان.

الناقلة بيغاس قبالة اليونان في ابريل الماضي
الناقلة بيغاس قبالة اليونان في ابريل الماضي

ورداً على مصادرة النفط الموجود على متن الناقلة لانا، التي كانت تعرف سابقا باسم بيغاس، احتجزت القوات الإيرانية ناقلتين يونانيتين في الخليج في مايو الماضي، ولم يتم الإفراج عنهما بعد.

وترسو لانا قبالة ميناء بيريوس اليوناني منذ أواخر يوليو في انتظار تحميل جزء من الشحنة المحتجزة على متن الناقلة "أيس إنرجي" التي استأجرتها واشنطن، وكان من المتوقع أن تبحر إلى الولايات المتحدة قبل أن تحكم المحكمة العليا في اليونان بوجوب إعادة الشحنة إلى إيران.

الناقلة "أيس انرجي" راسية قرب الناقلة لانا قبالة اليونان في مايو الماضي
الناقلة "أيس انرجي" راسية قرب الناقلة لانا قبالة اليونان في مايو الماضي

وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته إن "عملية النقل بدأت". وقال مصدر ثان إن عملية النقل بدأت اليوم الجمعة ومن المتوقع أن تكتمل في غضون أيام.

ولم يصدر رد فوري اليوم من إيران التي سبق أن حذرت من "إجراءات عقابية" ضد أثينا بسبب مصادرة الشحنة.

الـFBI يفتش الطائرة الإيرانية بالأرجنتين.. وأمرٌ بمصادرتها إيران ميليشيات إيران الـFBI يفتش الطائرة الإيرانية بالأرجنتين.. وأمرٌ بمصادرتها

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال في يوليو إن واشنطن "تحترم حقيقة أن هذه القضية اتخذت طريقها عبر الإجراءات القضائية اليونانية".

من جهتها قالت كلير جونجمان من مجموعة "متحدون ضد إيران النووية"، التي تراقب حركة الناقلات المرتبطة بإيران من خلال تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية، إن اليونان باعتبارها حليفة للولايات المتحدة "لديها فرصة لاتخاذ موقف".

وقالت جونجمان لـ"رويترز": "بدلاً من ذلك، فإن هذا القرار الصادر عن المحاكم اليونانية يبعث برسالة لإيران بأنه لا توجد تبعات لاختطافها الناقلتين اليونانيتين".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب وزير العدل الأميركي يخرج عن صمته ويكشف سبب مداهمة منزل ترمب
اكتشف المزيد