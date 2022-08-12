صحيفة أميركية: تنازل أوروبي جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
وول ستريت جورنال: الاتحاد الأوروبي يقترح تنازلا جديدا لطهران لإحياء الاتفاق النووي
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية بأن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اقترحوا تقديم ما وصفته الصحيفة بأنه "تنازل جديد مهم" لإيران من أجل إحياء الاتفاق النووي.
وقالت الصحيفة إن التنازل المقترح يهدف إلى أن تنهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو سريع تحقيقا تجريه في أنشطة نووية سابقة لطهران.
وأضافت أن مسودة نص الاقتراح، المقدم من الاتحاد الأوروبي، تنص على أن توافق إيران على معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وبحسب الصحيفة، فإن المقترح الأوروبي لإيران يعالج نقطة خلاف رئيسية في محادثات فيينا تتعلق بتحقيق في مواد نووية غير معلنة عُثر عليها في إيران عام 2019 .
ويقضي المقترح الأوروبي لإيران بتوقيف وكالة الطاقة الذرية تحقيقها فيه، كما يحث واشنطن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية بإغلاق التحقيق.
ويشترط المقترح الأوروبي على إيران معالجة مخاوف وكالة الطاقة الذرية قبل سريان الاتفاق النووي.
وقد وُصف المقترح الأوروبي لإيران بأنه تنازل جديد لكسر الجمود في محادثات فيينا.
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