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بعد تعليق إعدامه.. متهم إيراني يُقتل أمام المحكمة "انتقاماً"

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برومند نحفی
بورومند نجفي

بعد تعليق إعدامه.. متهم إيراني يُقتل أمام المحكمة "انتقاماً"

القضاء حكم في مطلع العام على بورومند نجفي بالإعدام لإدانته بقتل شخص اعتقد أنه يمارس الصيد غير المشروع.. لكن في أبريل علّقت السلطات القضائية الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة

طهران – فرانس برس

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قُتل حارس غابات إيراني، كانت السلطات القضائية قد علّقت حكماً صادراً بإعدامه، اليوم السبت، بيد والد الضحية أمام مقر المحكمة.

وكان القضاء قد حكم في مطلع العام الحالي على بورومند نجفي بالإعدام لإدانته بقتل شخص اعتقد أنه يمارس الصيد غير المشروع في محافظة كرمانشاه في غرب البلاد.

أحد حراس الغابات في إيران (تعبيرية)
أحد حراس الغابات في إيران (تعبيرية)

لكن في أبريل، علّقت السلطات القضائية الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة بطلب من وكلاء الدفاع.

وعلى إثر جلسة عُقدت في إطار إعادة المحاكمة، السبت، قال المدعي العام في كرمانشاه شهرام كرمي في تصريح للتلفزيون: "اليوم قُتل بورومند نجفي بيد والد الضحية بثلاث رصاصات كلاشينكوف أمام المحكمة".

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وتابع كرمي: "قبيل ذلك، هاجم أحد أقرباء الضحية حارس السجن الذي كان يرافق نجفي بواسطة فأس وأصابه بجرح في اليد". وأضاف أن المهاجمَين "لاذا بالفرار".

وبحسب وسائل إعلام محلية، قُتل أشخاص يمارسون الصيد غير المشروع العشرات من حراس الغابات في السنوات الأخيرة في مناطق إيرانية عدة.

وفي مايو من العام الحالي نُفّذ في شمال غربي البلاد حكم إعدام صادر بحق قاتل حارسَي غابات.

إحدى غابات إيران (تعبيرية)
إحدى غابات إيران (تعبيرية)
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