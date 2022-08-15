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إيران: المفاوضات النووية مستمرة.. ومرهونة بخطوط حمراء

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خطة واشنطن في مواجهة طهران حال فشل إحياء الاتفاق النووي
من المفاوضات النووية (فرانس برس)

إيران: المفاوضات النووية مستمرة.. ومرهونة بخطوط حمراء

دبي - العربية.نت

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بعد التفاؤل الروسي الأخير، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية إذا تم احترام الخطوط الحمراء لطهران، وفق تعبيره.

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وأضاف أن المشاورات بشأن مسودة الاتفاق النووي مستمرة وتتقدم.

أتت هذه التطورات بينما ألمح ممثل روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، الأحد، إلى إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

تطورات إيجابية قريبة

ولفت المسؤول الروسي إلى احتمال ورود تطورات إيجابية قريبة حول الموضوع، مشيراً إلى أنه من المقرر التوصل إلى توافق بشأن الاتفاق النووي الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما أشار إلى أن منسقي الاتحاد الأوروبي أجروا عدة تعديلات على النص المطروح الآن، وذلك وفق وكالة "تاس" الروسية، أمس.

وأكد أوليانوف أنه قد يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في حالة التطور الإيجابي للأحداث.

مفاوضات مجدداً

يذكر أنه بعد جمود استمر شهوراً، استؤنفت، الخميس الماضي في العاصمة النمساوية المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا).

وتجرى المباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق، مباحثات لإحيائه في أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في يونيو. وبعد استئنافها في نوفمبر، علّقت مجدداً منذ منتصف مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل إنجاز التفاهم لتعود مجددا وتستأنف في أغسطس.

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