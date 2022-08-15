.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"هجوم موجه".. طاعن رشدي تواصل مع الحرس الثوري قبل فعلته

  • الخط
الراوائي وطاعنه هادي مطر

"هجوم موجه".. طاعن رشدي تواصل مع الحرس الثوري قبل فعلته

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بينما زعمت الخارجية الإيرانية أن اللوم يقع على سلمان رشدي وأنصاره فيما حدث له، بإشارة منها إلى حادث الطعن الذي تعرض له وكاد يودي بحياته الأسبوع الماضي، كشفت معلومات استخباراتية جديدة أن المتهم بمحاولة الاغتيال كان على تواصل مع الحرس الثوري.

نجل سلمان رشدي: رغم جروحه الخطيرة أبي متمسك بروح الدعابة العرب والعالم نجل سلمان رشدي: رغم جروحه الخطيرة أبي متمسك بروح الدعابة

فقد كشف مسؤولون استخباراتيون، أن هادي مطر المتهم البالغ من العمر 24 عاماً، كان على اتصال مباشر مع أعضاء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقاً لما أفاد به موقع "فايس".

"هجوم موجّه"

وأضاف مسؤول في مكافحة الإرهاب بإحدى الدول الأوروبية، أن الهجوم على رشدي كانت له كل خصائص "الهجوم الموجه"، ما يعني أن جهاز استخبارات يدع أنصاره لاتخاذ الإجراء دون دعم مباشر أو تدخل في الهجوم.

كما شدد على وجوب فحص الاتصالات التي تبادلها المتهم بدقة كبيرة، معتبراً أن ذلك سيكشف المزيد من التحقيق عن الكثير من المعلومات.

وتابع أن اتصال هادي مطر بأعضاء فيلق القدس أو المرتبطين بهذا الفيلق في مرحلة ما قبل الهجوم واضحة، وتشير إلى مدى التورط وأبعاده.

يذكر أن سلمان رشدي كان تعرّض لهجوم بسكين على يد شاب أميركي من أصول لبنانية، في بداية برنامج ثقافي في ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي، ونقل إلى المستشفى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لاجئة أفغانية في أميركا تروي لـ"العربية" تحديات تواجهها لاجئة أفغانية في أميركا تروي لـ"العربية" تحديات تواجهها
اكتشف المزيد