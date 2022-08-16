.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد محاولة اغتيال رشدي.. دعوات لإدارة بايدن لوقف التفاوض مع إيران

  • الخط
سلمان رشدي
نووي إيران

بعد محاولة اغتيال رشدي.. دعوات لإدارة بايدن لوقف التفاوض مع إيران

كما انضمت آراء أخرى وأيدت كلام روبيو في دعوة إدارة بايدن لإلغاء المفاوضات النووية فوراً

  بندر الدوشي - واشنطن  

نشر في: آخر تحديث:

دعا السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إدارة بايدن للتوقف فورا عن استرضاء نظام طهران بعد محاولة اغتيال المؤلف سلمان رشدي على أيدي عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وقال في تغريدة له "يحاول النظام الإيراني قتل سلمان رشدي منذ عقود، وقد أدى تحريضهم واتصالاتهم بهذا الإرهابي إلى حدوث هذا الاعتداء". وأضاف "هذا الهجوم الإرهابي الشرير يجب إدانته بالكامل، ويجب على إدارة بايدن أن تتوقف نهائياً عن استرضاء النظام الإيراني".

مفاجآت عن تورط طهران في محاولة اغتيال سلمان رشدي فيديو العربية مفاجآت عن تورط طهران في محاولة اغتيال سلمان رشدي
هذا آخر ما صرح به سلمان رشدي قبل طعنه العرب والعالم هذا آخر ما صرح به سلمان رشدي قبل طعنه

ولا تزال تداعيات محاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي مستمرة، خصوصاً في الأوساط الأميركية. فقد انتقدت آراء كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بينها لأعضاء من الكونغرس، سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران في ضوء دعم البلاد لفتوى تهدد حياة الكاتب.

ورأى السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، عضو لجنة المخابرات في الكونغرس، أن إيران عرضت مكافأة لمن يغتال سلمان رشدي الذي تعرض للطعن في أميركا، متسائلاً عن رغبة الرئيس بعقد صفقة مع من أسماهم "إرهابيين في طهران".

كما انضمت آراء أخرى وأيدت كلام روبيو في دعوة إدارة بايدن لإلغاء المفاوضات النووية فورا، حيث اعتبر السيناتور الجمهوري توم كوتون على تويتر أيضاً، أن قادة إيران يطالبون بقتل سلمان رشدي منذ عقود، مشيراً إلى محاولات اغتيال مسؤولين أميركيين، وعليه شدد أن على بايدن إنهاء المفاوضات على الفور مع "النظام الإرهابي"، وفق تعبيره.

وتعرّض رشدي للطعن عدة مرات من قبل شاب يدعى هادي مطر يبلغ من العمر 24 عاماً ثبت أن لديه صلات بحزب الله والحرس الثوري الإيراني، قبل إلقاء خطاب في تشوتاكوا في ولاية نيويورك يوم الجمعة الماضي، في هجوم أدى إلى إصابة المؤلف البالغ من العمر 75 عاما بجروح خطيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟ شلل الأطفال يعود إلى لندن ونيويورك والقدس بعد قرن على اختفائه.. لماذا؟
اكتشف المزيد