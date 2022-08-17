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طهران: مستعدون لإبرام اتفاق سريع للإفراج عن إيرانيين معتقلين بأميركا

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إيران أميركا تعبيرية
تعبيرية

طهران: مستعدون لإبرام اتفاق سريع للإفراج عن إيرانيين معتقلين بأميركا

دبي _ العربية.نت

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نقل تلفزيون "العالم" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله، اليوم الأربعاء، إن طهران مستعدة لإبرام اتفاق سريع لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الولايات المتحدة لأسباب وصفتها بأنها "واهية".

وأضاف "من الغريب أن الجانب الأميركي وبدلا من أن يسعى لإزالة العراقيل التي تحول دون حل القضية يقوم باستعراضات إعلامية".

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ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عبر حسابها على تويتر عن الوزير أنتوني بلينكن، دعوته لإطلاق الأميركي المحتجز في إيران سياماك نمازي، وقال "أمضى المواطن الأميركي سياماك نمازي حتى الآن 2500 يوم محتجزًا ظلمًا في إيران. نحن مصممون على ضمان حريته وإطلاق سراحه، وضمان عودة جميع الأميركيين الذين احتجزتهم إيران تعسّفيًا إلى ديارهم، بمن فيهم والد سياماك باقر نمازي".

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