واشنطن: رفع "الحرس الثوري" من قائمة الإرهاب خارج مفاوضات فيينا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تتبادل وجهات نظرها بشأن رد إيران مع الاتحاد الأوروبي بعد تلقي تعليقات إيران على مقترح الاتفاق النووي، وذلك لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى التحلي بالمرونة.

وأضافت المتحدثة أن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب خارج مفاوضات فيينا.

الصحفي عمار تاسائي: التصلب الإيراني والأميركي يصعب الوصول إلى اتفاق نووي.. وحاجة اوروبا للطاقة تجعلها الحلقة الأضعف#العربية pic.twitter.com/TbtxVihp3N — العربية (@AlArabiya) August 17, 2022

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وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للصحافيين أمس (الثلاثاء) في بروكسل: "في الوقت الحالي، نعكف على دراسة "المقترح النهائي" للاتفاق، ونتشاور مع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة بشأن المضي قدماً".

ورفضت إعطاء إطار زمني لأي رد فعل من جانب الاتحاد الأوروبي الذي ينسق المفاوضات في فيينا.

وبعد محادثات متقطعة وغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران استمرت 16 شهراً، قام خلالها الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين الطرفين، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس (آب)، إن التكتل قدم عرضاً «نهائياً» ويتوقع رداً في غضون «أسابيع قليلة جداً».

وردت إيران على المقترح في وقت متأخر يوم الاثنين لكن لم تقدم طهران ولا الاتحاد الأوروبي أي تفاصيل بشأن محتوى الرد.

ثلاث قضايا متبقية

ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل ثلاث قضايا متبقية، مشيراً إلى أن رد طهران لن يكون بالقبول النهائي أو الرفض.

وقالت واشنطن إنها مستعدة لإبرام اتفاق على الفور لاستعادة ذلك الذي أبرم عام 2015 على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي.

وصرح دبلوماسيون ومسؤولون لوكالة «رويترز» للأنباء إنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض «النهائي» من الاتحاد الأوروبي أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما فشل الاتفاق لأن إحياءه يخدم مصالح الطرفين.

وتوجد مخاطر كبيرة إذ إن الفشل في المفاوضات النووية من شأنه المخاطرة باندلاع حرب إقليمية جديدة. وحذرت إيران من رد «ساحق» على أي هجوم إسرائيلي، في حالة فشل الاتفاق النووي.

وفي عام 2018، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي الذي أُبرم قبل توليه منصبه، واصفاً إياه بالمتساهل مع إيران، وعاود فرض عقوبات أميركية قاسية، مما دفع إيران إلى البدء في خرق القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.