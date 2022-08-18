طهران: سندخل مرحلة جديدة في فيينا إذا ضمنا استفادتنا

بانتظار انتهاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من درس الرد الإيراني الذي قدم يوم الاثنين الماضي على النص الأوروبي الأخير بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي، ألمحت إيران إلى بوادر إيجابية، رغم تكرارها مواقفها السابقة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس أن بلاده ستدخل ما وصفها بـ "مرحلة جديدة" في محادثات فيينا إذا "تم ضمان استفادة طهران الاقتصادية من الاتفاق النووي واحترام خطوطها الحمراء"، وفق تعبيره، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا."

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الاتفاق على كل شيء

كما اعتبر في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أنه لا يمكن الحديث عن التوصل إلى اتفاق "جيد ومستديم في المفاوضات ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".

وأشار إلى "حسن نية" بلاده وجديتها في التوصل إلى اتفاق لإعادة العمل بالاتفاق النووي المبرم بينها والقوى العالمية عام 2015.

ضمانات قديمة

تأتي تلك التصريحات بعد أن أعادت إيران على ما يبدو المطالبة بضمانات قديمة لإدخالها إلى النص الأوروبي التي تسلمته الأسبوع الماضي.

وتسعى السلطات الإيرانية إلى وضع ضمانات تحفظ مزايا الاتفاق إذا ما تم التوافق عليه قريباً، في حال انسحبت الولايات المتحدة مجدداً منه كما فعلت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب في 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات.

يشار إلى أن المفاوضات النووية التي امتدت أشهراً كانت دخلت مؤخرا مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة، لاسيما أن طهران وواشنطن لا تفضلان الإعلان عن موت هذا الاتفاق.

في حين تعكف حاليا الأطراف المعنية، خصوصا بروكسل وواشنطن، على دراسة الردّ الذي تقدمت به طهران على مقترح الاتحاد الأوروبي،الذي يهدف لإنجاز تفاهم أخير.

وكانت المحادثات النووية انطلقت في فيينا بأبريل من العام الماضي 2021، إلا أنها توقفت في يونيو لتستأنف لاحقاً في نوفمبر، وتعود لتعلق ثانية في مارس الماضي، قبل أن تشهد حلحلة خلال الأشهر الأخيرة، بعد جهد من أوروبي، وحرص أميركي على التوصل لاتفاق، لكن ليس بأي ثمن!