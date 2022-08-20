فيديو مؤلم.. الشرطة الإيرانية ترمي امرأة من سيارة مسرعة

في مشهد قاسٍ، أقدم عناصر من الشرطة الإيرانية على رمي امرأة من سيارة مسرعة.
پرت شدن یک بانو از داخل خودروی ماموران #گشت_ارشاد به بیرون در سبزه میدان رشت pic.twitter.com/WPJ5XnY3T0— ایران آزادی (@iranazadi1395) August 20, 2022
وأظهر المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط تاسيدة في منتصف الشارع بعد رميها من سيارة لـ "دوريات الإرشاد" في مدينة رشت، شمال غربي إيران، ما تسببت الحادثة بإصابتها بجروح، وفق ما أفادت إيران إنترناشيونال.
يشار إلى أن هذا المشهد ليس غريباً على الشارع الإيراني، فكثيرا ما تلقي "شرطة الأخلاق" القبض على نساء بدعوى عدم ارتداء الحجاب.
إجراءات رئيسي
ففي يوليو الماضي، شهدت مدن إيرانية موجة من الاحتجاجات التي نظمتها مجموعة من النساء ضد الإجراءات الجديدة التي فرضتها حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بشأن الحجاب.
وألزم رئيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، بالتعاون مع جميع المؤسسات لفرض الحجاب على النساء خاصة في الدوائر الحكومية.
"دوريات الإرشاد"
كما زاد وجود ما يعرف بـ"دوريات الإرشاد" في الشوارع بشكل كبير مقارنة بالماضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية.
ولطالما انتقد مسؤولو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان عدم احترام إيران حقوق المرأة.
لكن على الرغم من ذلك، فإن الضغط على المرأة، وانتهاك حقوق نصف سكان إيران، مستمران بشدة.
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