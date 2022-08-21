سيناتور أميركي: على إدارة بايدن رفض عقد أي صفقة مع إيران

شددت السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، في تغريدة على حسابها في تويتر السبت، على أنه يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفض عقد أي صفقة مع النظام الإيراني الخطير لتوجه بذلك رسالة إلى العالم بأن الولايات المتحدة لن ترضخ للإرهاب، وفق قولها.

The Biden administration must reject any deal with the dangerous Iranian regime to signal to the world that the United States will not abide terrorism. — Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) August 20, 2022

الحرس الثوري وقائمة الإرهاب

جاء ذلك بعدما كشف مسؤول أميركي كبير بإدارة بايدن، أن إيران تخلت رسمياً عن مطلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، الذي كان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي.

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وقال المسؤول لشبكة "سي إن إن"، الجمعة، إن طهران لم تطالب في ردها الاثنين على مقترح الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء اتفاق 2015، بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، الذي يعد "خطاً أحمر" بالنسبة إليها.

كما أكد أن "النسخة الحالية من النص وما يطالبون به تسقط هذا المطلب"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة رفضت هذا الطلب مراراً وتكراراً. وأضاف: "لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة، فهذا هو السبب".

"بعض الفجوات"

كذلك أوضح أن طهران تخلت عن مطالب رفع العديد من الشركات المرتبطة بالحرس الثوري من قائمة الإرهاب.

وشدد المسؤول على أن "الرئيس كان حازماً وثابتاً على أنه لن يرفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب".

غير أنه قال إنه في حين أن الصفقة الآن "أقرب مما كانت عليه قبل أسبوعين، فإن النتيجة لا تزال غير مؤكدة، حيث لا تزال هناك بعض الفجوات. سيوافق الرئيس بايدن فقط على صفقة تلبي مصالح أمننا القومي".

إيران ترد

في المقابل رد المستشار السياسي لفريق التفاوض الإيراني سيد محمد مارندي على هذه التصريحات. وقال بتغريدة على حسابه في تويتر السبت إن "إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الأميركية لم يكن أبداً شرطاً مسبقاً أو مطلباً رئيسياً"، علماً أن تلك المسألة شكلت سابقاً إحدى العقد الرئيسية التي عرقلت جهود إحياء الاتفاق.

غير أنه اعتبر أن واشنطن تحتاج على ما يبدو إلى عذر لتبرير موافقتها على الصفقة، قائلاً: "لكن إذا احتاجت الولايات المتحدة إلى مثل تلك الادعاءات لتسويق الصفقة، فهذا شأنها!".

كم هائل من التسريبات

يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت كماً هائلاً من التسريبات بشأن المطالب الإيرانية، وما وصف بالتنازلات الأميركية، إلا أن واشنطن نفت رسمياً صحتها.

وكانت المفاوضات النووية التي انطلقت في أبريل 2021 وامتدت أشهراً دخلت مؤخراً مرحلة حاسمة، قد تفضي قريباً إما إلى اتفاق يبصر النور، أو جولة أخرى من المماطلة.

فيما تعكف حالياً الأطراف المعنية، خصوصاً بروكسل وواشنطن، على دراسة الرد الذي تقدمت به طهران الأسبوع الماضي على مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف لإنجاز تفاهم أخير.