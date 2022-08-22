.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران تتمسك بـ"خطوط حمراء" وتتهم الغرب بالاستفزاز بملف النووي

  • الخط
Iran's Foreign Ministry spokesman Nasser Kanani holds a press conference in Tehran on July 13, 2022. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني
نووي إيران

إيران تتمسك بـ"خطوط حمراء" وتتهم الغرب بالاستفزاز بملف النووي

وزارة الخارجية الإيرانية: إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراحنا بشكل سلبي، فسنمضي قدماً في خطتنا البديلة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، "بالمماطلة" في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال كنعاني في مؤتمر صحافي إن طهران تريد "اتفاقاً دائماً يحفظ حقوقها المشروعة".

وفي معرض تعليقه على المفاوضات النووية، أشار كنعاني إلى أن "التسويف الأميركي والصمت الأوروبي وضغوط المتطرفين جعل المفاوضات استنزافية".

مقر مفاوضات الفيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
مقر مفاوضات الفيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

وتابع: "إيران متمسكة بثوابتها وجادة، وطالما رحبت بمسار المفاوضات وأكدت رغبتها في إحياء الاتفاق، من دون أن تحيد عن خطوطها الحمراء.. لن نقبل بالمفاوضات الاستنزافية".

كما أكد كنعاني أنه إذا ردت الولايات المتحدة على اقتراح إيران بشكل سلبي، فستمضي طهران قدماً في خطتها البديلة وتابع: "خطتنا البديلة هي مواصلة سياستنا الخارجية الحالية بتصميم جاد، بغض النظر عن محادثات إحياء الاتفاق النووي".

في سياق آخر قال كنعاني إن تبادل السجناء مع واشنطن لا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي حيث أنها "مسألة منفصلة" بحسب تعبيره.

يأتي هذا غداة إعلان البيت الأبيض، الأحد، في بيان أن زعماء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وأضاف البيت الأبيض في استعراض لما دار في الاتصال الهاتفي الذي ركز إلى حد بعيد على أوكرانيا: "ناقشوا بالإضافة إلى ذلك، المفاوضات الجارية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، والحاجة إلى تعزيز دعم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".

تجهيزات نووية في إيران (أرشيفية)
تجهيزات نووية في إيران (أرشيفية)

ولم يقدم البيت الأبيض مزيداً من التفاصيل عن الجزء الذي تناول الشرق الأوسط من المباحثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.

الحرس الثوري الإيراني: الضفة الغربية يتم تسليحها أيضا ضد إسرائيل إيران ميليشيات إيران الحرس الثوري الإيراني: الضفة الغربية يتم تسليحها أيضا ضد إسرائيل

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قالا الأسبوع الماضي إنهما يدرسان رد إيران على ما وصفه الاتحاد باقتراحه "النهائي" لإحياء الاتفاق، الذي قلصت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ومن شأن الفشل في المفاوضات النووية أن يزيد خطر اندلاع حرب إقليمية جديدة، إذ تهدد إسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد إيران إذا فشلت الدبلوماسية في منعها من تطوير قدرات تسلح نووي. وحذرت طهران من جهتها من رد "ساحق" على أي هجوم إسرائيلي.

وانسحبت الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران التي بدأت بدورها بانتهاك قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سيناريوهات خطرة أمام الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.. كيف؟ سيناريوهات خطرة أمام الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.. كيف؟
اكتشف المزيد