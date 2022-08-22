بوريل: رد إيران على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي "معقول"

وصف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، رد إيران على النص المقترح من أوروبا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة باسم الاتفاق النووي بـ "المعقول"، إلا أنه أضاف "ننتظر الرد الأمريكي".

وقال جوزيب بوريل في ندوة جامعية في مدينة سانتاندير بإسبانيا: "بصفتي منسقا للمفاوضات، فقد عرضت اقتراحا... ووجدت أن رد إيران عليه معقولا وتم إرسال الرد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم ترد عليه رسميا بعد" حسب ما نقلته رويترز.

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وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "هناك احتمال أن يعقد اجتماعا هذا الأسبوع"، وبحسب هذا الدبلوماسي الأوروبي الرفيع، كان من المفترض عقد مثل هذا الاجتماع الأسبوع الماضي، لكن لم تتوفر الظروف لذلك.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهود مضنية لإحياء الاتفاق النووي لأنه سيكون المستفيد الأكبر حيث تعد الشركات الأوروبية اللحظات لإلغاء العقوبات الأمريكية على إيران، بغية العودة إلى الأسواق الإيرانية والاستثمار في مجال النفط والغاز والصناعات والبنية التحية.

وفي وقت سابق وبعد إرسال الرد الإيراني، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير أن المفاوضات النووية على أعتاب "طريق مسدود آخر".

وكتبت هذه الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، الأربعاء، أن طلب إيران الضمان من الجانب الأمريكي، جعل جهود إحياء الاتفاق النووي صعبة مرة أخرى.

أمريكا منشغلة بطمأنة إسرائيل

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الإدارة الأمريكية سعت في الايام الأخيرة إلى طمأنة إسرائيل بخصوص اتفاق محتمل لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتبت الصحفية الدولية المعروفة، لورا روزين، على حسابها على تويتر أن "مصادر أمريكية أبلغتها، أن إدارة بايدن اتخذت قرارها بشأن رد إيران، لكنها تتشاور مع الحلفاء، ربما إسرائيل وآخرين قبل إرساله (القرار) إلى الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري، أخبر الأمريكيون الحكومة الإسرائيلية أنه على الرغم من التقارير الإعلامية حول تراجع واشنطن أمام إيران، فإن إدارة جو بايدن لم توافق على تقديم أي تنازلات جديدة لإيران ولن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

وبحسب هذا التقرير فإن المسؤولين الإسرائيليين "غير مقتنعين" بالرسائل الأمريكية بهذا الخصوص.