وكالة إيرانية تعلن مقتل القائد في الحرس الثوري أبو الفضل عليجاني  

أعلنت وكالة إيرانية، ليل الاثنين، مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني، أبو الفضل عليجاني.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "عليجاني قُتل خلال مهمة استشارية في سوريا".

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وتستغل إيران انشغال الروس بالعملية العسكرية في أوكرانيا، والتي تدخل شهرها السادس، لتثبيت نفوذها في سوريا، بحسب تحليل

وانتشرت الميليشيا الإيرانية، خلال الآونة الأخيرة، في مواقع استراتيجية كثيرة متفرّقة من سوريا بعد انسحاب فصائل حليفة لروسيا.

وشملت تلك التحركات عمليات إعادة انتشار وتموضع خوفاً من أي عمليات استهداف إسرائيلية.

يشار إلى أن تركيا تهدد منذ مدة بشن عملية عسكرية تركية في سوريا، معوّلة كما تقول على دعم روسيا وإيران.

إلا أن موسكو وطهران حذّرتا أنقرة بشدة من مغبّة هذه الخطوة.

وكانت تركيا نفذت منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية، استهدفت فصائل وتنظيمات كردية، كما أطلقت هجوما مطلع العام 2020 ضد قوات النظام السوري.

وتسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا وهي الفصيل الكردي الرئيسي في سوريا وتعتبره أنقرة فرعا من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".