بـ150 مسيرة.. إيران تناور ومصير الاتفاق النووي مجهول

بينما يلفّ الغموض مصير الاتفاق النووي مع تأخر رد واشنطن على تنازلات طهران، أعلن الجيش الإيراني إطلاق مناورة بمشاركة 15 طائرة مسيرة اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بدء مناورة الجيش الإيراني للمسيرات صباحا على أن تستمر لمدة يومين.

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ووفقا لما أفاد به المركز الإعلامي للمناورة، فإن نطاق المناورة يشمل الخليج العربي وبحر عمان في جنوب إيران ويمتد إلى المناطق الشرقية والغربية والشمالية والوسطى.

ليومين وعلى مراحل

وبحسب المتحدث باسم المناورة محمود موسوي، فقد تمت في المرحلة الأولى عبر تحديد ومراقبة المناطق الحدودية والحدود والمياه الدولية.

في حين تبحث إيران تقييم أنظمة للتعامل مع الاختراق والأعمال العدوانية لمسيرات معادية، وفق زعمها.

كما سيتم خلق ظروف مشابهة لمشهد المعركة الحقيقي للطائرات المسيرة.

يذكر أنه وقبل هذه المناورة، أكد سلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني، إجراء مناورات مشتركة بالطائرات المسيرة، مع روسيا في قاعدة كاشان الجوية وأعلن أن كلا من بيلاروسيا وأرمينيا تشاركان أيضا في هذه التدريبات.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن إيران بدأت في تدريب القوات الروسية على استخدام طائرات إيرانية مقاتلة بدون طيار قبل أسابيع قليلة.

كما حذّروا من أن روسيا تحاول استخدام الطائرات المسيرة المقاتلة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا.

مصير المفاوضات

يشار إلى أن هذه المناورة انطلقت في وقت دخلت فيه المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مرحلة حاسمة، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي، لتصل إلى نص أوروبي نهائي قدم مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات على ما يبدو لم يكشف عنها.

أما حالياً، فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وهي فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا، الرد الأميركي، من أجل إنهاء أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.