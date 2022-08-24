مجلس تشخيص النظام الإيراني يدرس النقاط الأميركية على الاتفاق النووي

كشفت مصادر "العربية"، أن مجلس تشخيص النظام الإيراني هو من يدرس الملاحظات الأميركية بشأن الاتفاق النووي.

وقالت المصادر "إذا أقر مجلس تشخيص النظام النقاط فإن توقيع الاتفاق سيكون في 5 سبتمبر".

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يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية، كانت أعلنت تسلّمها الرد الأميركي على ملاحظاتها بشأن الاتفاق النووي التي قدّمتها رداً على المقترح الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في بيان الأربعاء، إن طهران تلقت هذا المساء عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على ردها بشأن الاتفاق.

كما أشار إلى أن بلاده تدرس الرد الأميركي لتبلغ المنسق الأوروبي بالنتيجة بعد إنهاء مراجعتها.

رفض كل الشروط الإضافية

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، بأن واشنطن رفضت كل الشروط الإضافية التي ناشدت بها طهران في ردّها على المقترح الأوروبي.

وأضاف أن الولايات المتحدة شددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%.

كما تابع أنها طلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.

إلى ذلك، تنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الإيراني على الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.