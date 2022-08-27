بتهمة التقاط صور محظورة.. إيران تعتقل سائحاً ألمانياً

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، إن إيران احتجزت سائحاً ألمانياً، وأحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل باستثناء تأكيدها أن الرجل يتلقى مساعدة من القنصلية.

من جهتها لم تعلّق وزارة الداخلية الإيرانية على هذا الإعلان بعد.

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من جانبه قال موقع "إيران إنترناشيونال" إن الشخص المعتقل يدعى آرويد كرنه، ويبلغ من العمر 66 عاماً.

وأضاف أن هذا المواطن الألماني سافر إلى مدن إيرانية مختلفة على دراجة نارية، وقد تم اعتقاله في مدينة أران وبيدكل بالقرب من كاشان وسط إيران بتهمة "التقاط صور في مناطق محظورة".

وتأتي أنباء الاحتجاز في أعقاب إجراءات مماثلة من أجهزة الأمن الإيرانية بحق عدد من الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال السنوات الماضية، معظمها بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. وتصف منظمات حقوقية ذلك بأنه تكتيك لنيل تنازلات من الخارج عن طريق اختلاق اتهامات، وهو ما تنفيه طهران.

وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة استئناف إيرانية حكماً بالسجن قرابة تسع سنوات للسائح الفرنسي بنجامين بريير بتهمة التجسس بعد نحو عامين من اعتقاله بالقرب من الحدود مع تركمانستان لالتقاطه صوراً باستخدام طائرة مسيرة.

وفي يوليو الماضي، قالت إيران إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس بعد أسابيع من إصدار محكمة في ستوكهولم حكماً على مسؤول إيراني سابق بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وتحاكم محكمة إيرانية حالياً جمشيد شارمهد، وهو ألماني إيراني مقيم في الولايات المتحدة ومتهم بقيادة جماعة معارضة مسلحة.

وفي أغسطس من العام الماضي، حكمت محكمة إيرانية على الناشطة الحقوقية الألمانية الإيرانية ناهد تقوي بالسجن أكثر من 10 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي.

وأعلنت الحكومة الألمانية في عام 2020 أنه بالإضافة إلى ناهد تقوي، هناك 3 مواطنين إيرانيين-ألمانيين آخرين مسجونون في إيران، لكنها لم تذكر هوياتهم.