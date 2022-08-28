واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق مع إيران.. لكن ما زال هناك ثغرات
فيما لا يزال المجتمع الدولي يترقب بحذر ما ستؤول إليه المفاضات النووية بعد الرد الأميركي على النص الأوروبي النهائي المقترح لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، أعرب البيت الأبيض مجدداً عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل.
New: “We are certainly closer today that we were about two weeks ago thanks to Iran being willing to concede on a couple of major issues,” John Kirby to me just now on Iran nuke talks, adding “There are still gaps that remain between all sides.” @FareedZakaria— Jim Sciutto (@jimsciutto) August 28, 2022
"أقرب للاتفاق"
كما أضاف أن المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين، لكنه أكد أن ما زال هناك ثغرات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران.
إلى ذلك، أكد أن الإدارة الأميركية قدمت ردها، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة.
وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
أتى ذلك، بعدما قدم الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق، مطلع الشهر الحالي اقتراح تسوية أو نصاً "نهائياً". لتقدم بعدها طهران "رداً خطياً" على هذا النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها.
بدورها سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء الماضي، غداة تأكيد أميركي بأن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.
يذكر أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية الصادرة عن عدد من المسؤولين في محادثات النووي التي انطلقت في أبريل من العام الماضي (2021)، إلا أن مسؤولاً أميركياً رفيعاً كان ألمح الأسبوع الماضي إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق جديد ليست واضحة أو مضمونة، على الرغم من أن الطرف الإيراني والأميركي على السواء يفضلان عدم إعلان موت الاتفاق.
-
شقيقة جورج الراسي لوزير الأشغال اللبناني: الله يحرق قلبكبعدما أثارت وفاة المغني الشاب جورج الراسي صدمة وحزناً في لبنان، خرجت شقيقته الممثلة نادين الراسي عن صمتها.وقالت في أول تصريح للصحافيين، الأحد، إن ... ثقافة وفن
-
مالك فندق ابتلعته سيول باكستان بلمح البصر: خسرت كل شيءمع خروج الأنهار عن مجاريها إثر الفيضانات العارمة التي ضربت باكستان خلال الفترة الماضية، ووسط تخطّي حصيلة القتلى جرّاء الأمطار الموسمية الألف هذه ... اختيارات المحرر
-
فضول عامل يتسبب في كارثة.. حريق التهم مصنعا بلمح البصررغم أن العمل في المنشآت الصناعية يتطلب تدريباً خاصاً لجميع العاملين كي يكونوا على وعي كامل بقواعد الأمان، تجاوز عامل صيني كل الأعراف، ودفعه الفضول إلى ... سوشيال ميديا