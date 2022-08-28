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واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق مع إيران.. لكن ما زال هناك ثغرات

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المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي (فرانس برس)
المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي (فرانس برس)

واشنطن: نقترب من التوصل لاتفاق مع إيران.. لكن ما زال هناك ثغرات

دبي - العربية.نت

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فيما لا يزال المجتمع الدولي يترقب بحذر ما ستؤول إليه المفاضات النووية بعد الرد الأميركي على النص الأوروبي النهائي المقترح لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، أعرب البيت الأبيض مجدداً عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض، جون كيربي، في مقابلة مع شبكة "سي أن أن"، اليوم الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل.

"أقرب للاتفاق"

كما أضاف أن المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين، لكنه أكد أن ما زال هناك ثغرات بين أطراف الاتفاق النووي مع إيران.

إلى ذلك، أكد أن الإدارة الأميركية قدمت ردها، معرباً عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة.

من فيينا (أرشيفية من فرانس برس)
من فيينا (أرشيفية من فرانس برس)

وكانت طهران أعلنت الأسبوع الماضي تسلمها رد الولايات المتحدة على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

أتى ذلك، بعدما قدم الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق، مطلع الشهر الحالي اقتراح تسوية أو نصاً "نهائياً". لتقدم بعدها طهران "رداً خطياً" على هذا النصّ الأوروبي تضمن "مقترحات نهائية" من قبلها.

بدورها سلّمت واشنطن الأوروبيين ردها الأربعاء الماضي، غداة تأكيد أميركي بأن إيران قدمت "تنازلات" في المباحثات.

يذكر أنه على الرغم من الإشارات الإيجابية الصادرة عن عدد من المسؤولين في محادثات النووي التي انطلقت في أبريل من العام الماضي (2021)، إلا أن مسؤولاً أميركياً رفيعاً كان ألمح الأسبوع الماضي إلى أن إمكانية الوصول لاتفاق جديد ليست واضحة أو مضمونة، على الرغم من أن الطرف الإيراني والأميركي على السواء يفضلان عدم إعلان موت الاتفاق.

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