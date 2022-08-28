ضحايا النظام الإيراني يطالبون بايدن بتعويضات مليارية من أصول طهران

دعا قدامى المحاربين الأمريكيين وعائلاتهم إدارة بايدن يوم الخميس إلى عدم الإفراج عن الأموال المجمدة لإيران كجزء من المفاوضات النووية حتى يتم تعويض الضحايا الأمريكيين من الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام طهران أو وكلائه وفقا لشبكة NBCNews الأمريكية.

وطلب أكثر من 1000 من المحاربين القدامى وأفراد أسر القتلى أو الجرحى في تفجيرات وهجمات أخرى في العراق وأماكن أخرى حول العالم ، من الرئيس جو بايدن في رسالة للقاء بعض العائلات التي قُتل أحباؤها على أيدي النظام الإيراني".

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وكتبوا في الرسالة "نشارككم وجهة النظر القائلة بأنه لا يجوز أبدًا السماح لإيران بتطوير أسلحة نووية أو حيازتها ، لكننا لا نعتقد أنه يجب رفع أو تعليق أي عقوبات على إيران تؤدي إلى الإفراج عن الأموال المجمدة حتى صدور جميع الأحكام والمطالبات المعلقة ضد إيران.

واضافوا: "من وجهة نظرنا يجب أن تذهب أموال إيران المجمدة أولاً إلى ضحايا النظام من الأمريكيين قبل أن يذهب دولار واحد إلى النظام نفسه".



وقدرت الرسالة أن 60 مليار دولار من الأحكام القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرتبطة بالنظام لم يتم سدادها وهي قضايا في المحاكم الأمريكية ضد إيران ، مع وجود مليارات أخرى مقيدة في دعاوى معلقة.



وقال مسؤولون أمريكيون إن الميليشيات المدعومة من إيران قتلت مئات من القوات الأمريكية في حرب العراق.



وأبلغت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 والذي كان يهدف إلى تأخير وابطاء برنامج طهران النووي.

وطوال المحادثات طالبت إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن مليارات الدولارات التي جمدتها العقوبات الأمريكية حول العالم.



وخفف اتفاق 2015 العقوبات على طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي ، بما في ذلك قيود على تخصيب اليورانيوم واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة. وعند التوقيع على الصفقة قامت الولايات المتحدة برفع الحظر عن بعض الأصول الإيرانية.



وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران وأضاف إجراءات جديدة. ونتيجة لإعادة فرض العقوبات ، لا يمكن لإيران الوصول إلى الأصول في الخارج ، بما في ذلك الإيرادات من بعض مبيعات النفط والمعاملات الأخرى.

وقالت وزارة الخزانة هذا الشهر إنها ستسمح لكوريا الجنوبية بإرسال 63 مليون دولار على الأقل كتعويضات متأخرة لشركة إيرانية.

وتسعى إيران للوصول إلى مليارات الدولارات المجمدة في كوريا الجنوبية ودول أخرى. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب محادثات بين نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية ، تشوي جونغ كون ، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ، روبرت مالي.



وتقول إيران إن الولايات المتحدة منعت نحو 7 مليارات دولار في كوريا الجنوبية تتعلق بشحنات النفط.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 ، انتهكت إيران قيودها على أنشطتها النووية وأعاقت وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين ويقول مسؤولو إدارة بايدن إن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ الصفقة.