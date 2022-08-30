إيران تعيد فتح حدودها مع العراق بعد إغلاق وجيز بسبب العنف
مسؤول إيراني: "جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق"
ذكر الإعلام الرسمي أن إيران أعادت فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين، الثلاثاء، بعد فترة وجيزة من مطالبة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.
وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر، الاثنين، اعتزال الحياة السياسية.
ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، حفيد الرسول (صلى الله عليه وسلم). وتوافق أربعينية الحسين هذا العام 16 و17 سبتمبر.
ونقل التلفزيون الرسمي عن المسؤول الإيراني قوله إن "جميع الحدود مفتوحة الآن، مع عودة الأمن والهدوء إلى العراق".
وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي إن إيران علقت جميع رحلات الطيران إلى العراق "حتى إشعار آخر بسبب الاضطرابات الراهنة".
وأضاف مسؤول الطيران البارز: "نحاول ترتيب رحلة طيران طارئة لإعادة الإيرانيين الموجودين في المطار حالياً من العراق وبغداد. نأمل في إجلائهم اليوم (الثلاثاء)".
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