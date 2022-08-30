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إيران.. حادث سير مروع شمال الأهواز يخلف 16 قتيلاً

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الشرطة الإيرانية تتفقد إحدى حوادث السير
حادث سير سابق

إيران.. حادث سير مروع شمال الأهواز يخلف 16 قتيلاً

هرعت فرق الإنقاذ من مدينتي شوشتر ومسجد سليمان إلى مكان الحادث

دبي - مسعود الزاهد

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لقي 16 شخصاً مصرعهم، صباح الثلاثاء، في حادث مروع بين قاطرة وحافلة صغيرة على طريق شوشتر الدائري شمال الأهواز.

وفيما ذكرت معظم وسائل الإعلام في إيران أن حصيلة القتلى في هذا الحادث بلغ 13 شخصاً على الأقل، أعلنت وكالة "ركنا" للأنباء أن عدد القتلى بلغ 16 شخصاً، كما نقلت الوكالة عن مسؤول في الهلال الأحمر في الأهواز أن عدد الجرحى وصل إلى 11.

هذا وهرعت فرق الإنقاذ من مدينتي شوشتر ومسجد سليمان إلى مكان الحادث.

ولم يتضح ما إذا كان هذا الحادث ناتجا عن خطأ بشري أو مشاكل فنية في السيارات.

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وفقا لشرطة المرور الإيرانية، تعد العوامل البشرية ومشاكل الطرق والعيوب الفنية للسيارات الإيرانية الصنع، من أهم أسباب الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلاد.

وحسب رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية، يموت 18 ألف شخص في حوادث المرور في إيران كل عام.

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