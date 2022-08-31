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إيران تربط إحياء الاتفاق النووي بإغلاق ملف المواقع المشبوهة

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Head of Iran's Atomic Energy Organization Mohammad Eslami looks on during a meeting with International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi (not seen), in Tehran, Iran, November 23, 2021. Hadi Zand/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
نووي إيران

إيران تربط إحياء الاتفاق النووي بإغلاق ملف المواقع المشبوهة

نقطة الخلاف الرئيسية حالياً في مفاوضات الاتفاق النووي هي إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة

العربية.نت

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قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الأربعاء إنه إذا لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في أنشطة طهران غير المعلن عنها "لن يكون هناك تنفيذ للاتفاق" النووي.

ونقل موقع "إيران إنترناشيونال" عن إسلامي قوله: "التفاوض أخذ وعطاء، وليس مقرر مادة إنشاء، حيث يمكنكم أن تقولوا أشياء لطيفة".

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قام في مارس الماضي بزيارة لطهران لحل المسائل العالقة
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي قام في مارس الماضي بزيارة لطهران لحل المسائل العالقة

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية قد نقلت أمس عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران لن تقبل المطالب "المفرطة" للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة تسنيم عن بهروز كمالوندي قوله: "نعتبر مطالب الوكالة الدولية مفرطة لأن تنفيذها مستحيل بسبب العقوبات. إذا رفعوا العقوبات، فإن إيران سترد بالمثل".

وبعد محادثات غير مباشرة استمرت شهوراً، تكافح طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ونقطة الخلاف الرئيسية هي إصرار طهران على إغلاق وكالة الطاقة الذرية تحقيقاتها فيما يتعلق بآثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة قبل إحياء الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد أعلن الإثنين أنّ إحياء الاتفاق بشأن برنامج بلاده النووي مرتبط بإقفال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع الإيرانية المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، وذلك مع بلوغ التفاوض بين طهران والقوى الكبرى مراحل حاسمة.

منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
منشأة نووية إيرانية (أرشيفية)
الخارجية الأميركية تنفي التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران إيران نووي إيران الخارجية الأميركية تنفي التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران

وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وفي حين تعدّ إيران هذا الملف "سياسياً"، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.

وأتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأميركي على مقترحات تقدمّت بها إيران تعقيباً على مسودة "نهائية" عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف انجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بدأت العام الماضي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

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