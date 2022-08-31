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مبنى عبادان المنهار.. السجن 3 سنوات لـ21 شخصاً بينهم مسؤولون

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FILE PHOTO: General view at the site of a ten-storey building collapse in Abadan, Iran May 23, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
إيران و رئيسي

مبنى عبادان المنهار.. السجن 3 سنوات لـ21 شخصاً بينهم مسؤولون

شملت لائحة المدانين رئيس بلدية عبادان ورئيسي بلدية سابقين للمدينة لمسؤوليتهما في الكارثة التي خلّفت 43 قتيلاً

العربية.نت

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أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأربعاء، الحكم على 21 شخصاً، بينهم مسؤولون محليون، بالسجن 3 أعوام لإدانتهم في قضية انهيار مبنى في عبادان في جنوب غربي البلاد في مايو الماضي والذي أودى بالعشرات وأثار احتجاجات واسعة.

وانهار قسم كبير من مبنى "متروبول" الذي كان قيد الإنشاء في مدينة عبادان بمحافظة الأهواز في 23 مايو، ما أدى إلى مقتل 43 شخصاً.

البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى
البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى

واحتاجت فرق الإنقاذ إلى نحو أسبوعين لانتشال كل جثث ضحايا إحدى أسوأ الكوارث في إيران منذ أعوام.

ودفع الحادث المئات في عبادان ومدن أخرى من الأهواز، إضافةً إلى مدن في وسط إيران وغربها، للنزول الى الشوارع في تحركات حداداً على الضحايا وتضامناً مع عائلاتهم، وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة ورفضاً للفساد.

وأورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية اليوم أنه "تم الحكم بالسجن ثلاثة أعوام على 21 متهماً دينوا بالقتل غير العمد بسبب عدم مراعاة القواعد الحكومية للإنشاءات وسلامة المباني".

من الاحتجاجات التي تلت انهيار المبنى
من الاحتجاجات التي تلت انهيار المبنى
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ووفق الموقع نفسه، فقد شملت لائحة المدانين رئيس بلدية عبادان ورئيسي بلدية سابقين للمدينة كان قد جرى توقيفهما بعيد وقوع الكارثة للاشتباه بمسؤوليتهما عنها.

وكان القضاء الإيراني أكد سابقاً وفاة مالك المبنى الذي وجّه إليه كثيرون أصابع الاتهام بالمسؤولية عن الحادثة، علماً أنه سبق لوسائل إعلام أن أفادت بأنه كان من بين الضحايا.

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