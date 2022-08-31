.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكالة إيرانية: ماكرون طلب سراً من طهران التوسط بحرب بأوكرانيا

  • الخط
(COMBO) This combination of file pictures created on August 09, 2021 shows French President Emmanuel Macron reacting during a press conference at the Elysee presidential Palace, in Paris, on July 9, 2021 and (R) Iran's President-elect Ebrahim Raisi looking on during his first press conference since his election on the weekend in the Islamic republic's capital Tehran, on June 21, 2021. Iran's new President Ebrahim Raisi on August 9, 2021 told his French counterpart Emmanuel Macron that negotiations with world powers to revive the 2015 nuclear deal must guarantee Tehran's rights. This is Raisi's first reported call with a Western leader since taking office last week. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN and ATTA KENARE / various sources / AFP)
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون
روسيا و أوكرانيا

وكالة إيرانية: ماكرون طلب سراً من طهران التوسط بحرب بأوكرانيا

مساعد إبراهيم رئيسي أكد مؤخراً أن "مبادرة سلام" في طريقها من طهران إلى موسكو

دبي - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

بعد إعلان المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني عن "مبادرة السلام" وإرسال "رسالة مهمة" من طهران إلى موسكو بناءً على طلب "مسؤول أوروبي كبير"، أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" اليوم الأربعاء بأن هذا مسؤول الأوروبي هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحسب وكالة "إيسنا"، فقد طلب ماكرون من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "التوسط" مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب محمد جمشيدي، مساعد إبراهيم رئيسي، على صفحته على "تويتر" مؤخراً أن "مبادرة سلام ورسالة مهمة" في طريقهما من طهران إلى موسكو، كما أفاد بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان سينقل هذه الرسالة إلى روسيا.

وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم في موسكو
وزير الخارجية الروسي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان اليوم في موسكو

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء لدى وصوله إلى موسكو: "بعض الأطراف الأوروبية تطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتدخل في أزمة أوكرانيا والمساعدة في الحد من النزاعات وإعادة الأوضاع إلى طاولة المفاوضات ووقف الحرب".

وأضاف: "لذلك فإن أحد أهداف رحلتي يأتي ضمن جهود إيران للمساعدة في إنهاء هذا الوضع".

وقبل ساعات من بدء الرحلة، كان عبد اللهيان قد قال، دون أن يذكر أي اسم محدد، إن "بعض الأطراف الأوروبية" تريد من طهران أن تلعب دوراً فاعلاً في "أزمة أوكرانيا".

في هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تصريحات وزير الخارجية الإيراني، وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الروسية أكدت في 29 أغسطس أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيناقش مع عبداللهيان موضوع الاتفاق النووي وكذلك الوضع في أوكرانيا، والمواضيع المتعلقة بكل من سوريا وأفغانستان وجنوب القوقاز.

المباحثات الروسية الإيرانية اليوم في موسكو
المباحثات الروسية الإيرانية اليوم في موسكو
روسيا تنفي شراء مسيرات إيرانية.. "خبر مصطنع من الغرب" العرب والعالم روسيا و أوكرانيا روسيا تنفي شراء مسيرات إيرانية.. "خبر مصطنع من الغرب"

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، في ذروة جهود الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي.

وكتبت وسائل إعلام إيرانية عن تلك المحادثة وذكرت أن إبراهيم رئيسي أبلغ نظيره الفرنسي عن استعداد إيران لبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتُعد فرنسا أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأرسلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى الجيش الأوكراني، كما قام ماكرون في أواخر يونيو بزيارة كييف مع قادة ألمانيا وإيطاليا ورومانيا، حيث التقوا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز
اكتشف المزيد