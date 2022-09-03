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إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

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إيران - إسرائيل اعلام

إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

دبي - العربية.نت

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أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمال إيران، اليوم السبت، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم "بهائي" ضمن شبكة "تجسس" في عدة مدن بالمحافظة تعمل لحساب إسرائيل.

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تدربوا في إسرائيل

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن دائرة المخابرات قولها، إن اثنين من قادة هذا التنظيم تم تدريبهما في "منظمة بين العدل" في إسرائيل.

وقبل أكثر من شهر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.

خلية سابقة

فقد قالت وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية، إن المشتبه بهم الخمسة هم قائد الخلية وأربعة من معاونيه، وجميعهم يعملون لصالح إسرائيل وعلى اتصال برئيس الموساد.

ولم يكشف التقرير عن جنسيات المشتبه بهم، ولم يحدد أهداف المؤامرات المزعومة. ولم يتضح متى تم القبض على المجموعة.

يشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أنها لا تقدم أدلة تدعم مثل هذه المزاعم.

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