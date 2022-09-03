إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

أعلنت دائرة المخابرات العامة بمحافظة مازندران شمال إيران، اليوم السبت، اعتقال 12 عنصرا من تنظيم "بهائي" ضمن شبكة "تجسس" في عدة مدن بالمحافظة تعمل لحساب إسرائيل.
تدربوا في إسرائيل
ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن دائرة المخابرات قولها، إن اثنين من قادة هذا التنظيم تم تدريبهما في "منظمة بين العدل" في إسرائيل.
وقبل أكثر من شهر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، اعتقال شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من خمسة أفراد.
خلية سابقة
فقد قالت وكالة أنباء العمل الإيرانية شبه الرسمية، إن المشتبه بهم الخمسة هم قائد الخلية وأربعة من معاونيه، وجميعهم يعملون لصالح إسرائيل وعلى اتصال برئيس الموساد.
ولم يكشف التقرير عن جنسيات المشتبه بهم، ولم يحدد أهداف المؤامرات المزعومة. ولم يتضح متى تم القبض على المجموعة.
يشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم أنها لا تقدم أدلة تدعم مثل هذه المزاعم.
-
فصل محطة زابوريجيا النووية عن خط الكهرباء الرئيسيأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن محطة زابوريجيا النووية فُصلت عن آخر خطّ كان لا يزال يربطها بالشبكة الكهربائية الأوكرانية وباتت الآن ... العرب والعالم
-
الجيش اليمني: 263 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال 72 ساعةأعلنت قوات الجيش اليمني، السبت، عن تصديها لعملية هجومية ومحاولات تسلل ضمن 263 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال الـ 72 ساعة الماضية. ... اليمن
-
تعذيب قتله بـ3 ساعات.. وفاة معتقل سوري في لبنان يشعل غضباًبعدما أثارت الحادثة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، السبت، قراراً بتوقيف ضابط و4 عناصر في ... سوريا