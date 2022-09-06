صورة نادرة لثلاثة من كبار القاعدة.. في قلب طهران

مرة جديدة فتح الباب على ملف استضافة إيران لعناصر تنظيم القاعدة. فقد أظهرت صورة نادرة لثلاثة من كبار قادة "القاعدة"، بمن فيهم سيف العدل، الذي يعتقد كثيرون أنه قد يكون خليفة أيمن الظواهري، أنهم كانوا موجودين في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد مسؤولان في الاستخبارات الأميركية بصفة مستقلة لمجلة "لونغ وار جورنال" المعنية بمكافحة الإرهاب، قبل أيام، صحة تلك الصورة، فضلاً عن هوية الرجال الثلاثة، موضحين أنها التقطت في طهران قبل عام 2015.

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مطلوبون أميركياً

فيما أظهرت الصورة (من اليسار إلى اليمين) إلى جانب سيف العدل، أبو محمد المصري، وأبو الخير المصري، وثلاثتهم مطلوبون أميركياً.

يشار إلى أنه سبق لكثير من تصنيفات الحكومة الأميركية أن حددت وجود كبار قادة "القاعدة" في إيران.

أبرز المرشحين لخلافة الظواهري

ويعد محمد صلاح زيدان، الملقب بـ"سيف العدل"، والبالغ من العمر 60 عاماً تقريباً، بحسب خبراء شؤون مكافحة الإرهاب، من أبرز المرشحين لخلافة الظواهري.

فيما صنفه مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي واحداً من أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، بمكافأة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار.

وكان زيدان انتقل إلى أفغانستان عام 1989 حيث انضم إلى "القاعدة"، ثم لعب دوراً محورياً في تطوير القدرات العسكرية للتنظيم، في ضوء خبراته السابقة.

كما شارك في تأسيس كثير من الأفرع الإقليمية للتنظيم، خصوصاً في منطقة القرن الإفريقي.

أكبر ضربة

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان أعلن في 1 أغسطس الفائت (2022)، أن الولايات المتحدة قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل.

ومثّل قتل الظواهري أكبر ضربة يتعرض لها تنظيم القاعدة منذ قتلت قوات أميركية خاصة أسامة بن لادن عام 2011.

كما يُعتقد أن الظواهري كان العقل المدبّر الذي أدار عمليات القاعدة، بما في ذلك اعتداءات 11 سبتمبر، وطبيب بن لادن الشخصي.