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وسط تعثر المفاوضات.. إيران تبني محطات طاقة نووية جديدة

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محمد إسلامي (أرشيفية من فرانس برس)
محمد إسلامي (أرشيفية من فرانس برس)

وسط تعثر المفاوضات.. إيران تبني محطات طاقة نووية جديدة

دبي -العربية.نت

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فيما تتعثر المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المنظمة تعتزم تحويل البلاد إلى مركز لبناء محطات الطاقة النووية.

وأكد محمد إسلامي، اليوم الثلاثاء، على استخدام الاقتصاد النووي والحصول على الموارد المالية، وفق ما نقل موقع "إيران انترناشيونال".

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وقال إن المنظمة "وضعت تطوير وبناء محطات الطاقة النووية على جدول الأعمال"، مشيراً إلى "استهداف إنتاج 10000 ميغاوات من الكهرباء النووية".

تأتي التصريحات الجديدة لمساعد إبراهيم رئيسي حول تطوير محطات الطاقة النووية، في حين أن إحياء الاتفاق النووي مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

رد إيراني

وقدمت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على مشروع نص الاتحاد الأوروبي الذي كان من شأنه أن يحد من برنامجها النووي مقابل تعليق عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

من فيينا حيث تعقد مفاوضات النووي مع إيران (أرشيفية- فرانس برس)
من فيينا حيث تعقد مفاوضات النووي مع إيران (أرشيفية- فرانس برس)

فيما تصر طهران على إغلاق قضايا الضمانات المتعلقة بآثار اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران. لكن من ناحية أخرى، تصر واشنطن على أنها لن تقبل شرط إيران بربط الاتفاق بمسائل الضمانات.

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال إنه أصبح أقل ثقة بشأن تقارب وجهات النظر واحتمال اختتام سريع لمفاوضات الاتفاق النووي.

استئناف المفاوضات

وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، تم تعليقها بداية في يونيو 2021. وبعد استئنافها في نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجدداً منتصف مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران رغم تحقيق تقدم كبير.

ومطلع أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجدداً. وأعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن منه، أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية".

في حين قدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 من الشهر.

وفي الأول من سبتمبر، أكدت الولايات المتحدة تلقّيها رداً إيرانياً جديداً، معتبرةً على لسان متحدث باسم وزارة خارجيتها أنه "غير بنّاء".

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