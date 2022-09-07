بعد هجوم إلكتروني.. ألبانيا تقطع العلاقات مع إيران

أعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما الأربعاء أن بلاده قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران وأمرت بمغادرة الدبلوماسيين وموظفي السفارة الإيرانيين في غضون 24 ساعة بعد تحقيق في هجوم إلكتروني في يوليو.
وقال راما في بيان بالفيديو أرسل إلى وسائل الإعلام إن "الحكومة قررت على الفور قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران"، وفق رويترز.
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كما أضاف أن "رد الفعل الصارم هذا... يتناسب تماماً مع خطورة وجسامة الهجوم الإلكتروني الذي هدد بشل الخدمات العامة ومحو الأنظمة الرقمية واختراق سجلات الدولة وسرقة المراسلات الإلكترونية الحكومية على الإنترنت، وإثارة الفوضى والإنفلات الأمني في البلاد".
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