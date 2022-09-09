.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اعتقال إيراني وتركي بعد أكبر ضبطية هيروين بتاريخ ألمانيا

  • الخط
Men suspected of forming a far-right militant organisation in Chemnitz, are escorted by special police in front of the General Prosecutor's Office at the German Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof) in Karlsruhe, Germany October 1, 2018. REUTERS/Vincent Kessler
الشرطة في مدينة كيمنتس (أرشيفية)
ميليشيات إيران

اعتقال إيراني وتركي بعد أكبر ضبطية هيروين بتاريخ ألمانيا

صادرت السلطات الألمانية نحو 700 كيلوغرام من المخدرات في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران

برلين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ممثلون للادعاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.

أميركا تفرض عقوبات على إيران بسبب هجوم إلكتروني على ألبانيا أميركا ميليشيات إيران أميركا تفرض عقوبات على إيران بسبب هجوم إلكتروني على ألبانيا

وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس. ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال ليلة الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورغ وفي هولندا.

وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.

والمعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة، وإيراني يبلغ من العمر 35 عاماً تم ضبطه في هولندا، وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات، ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تعرف على محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تعرف على محطات في حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية
اكتشف المزيد