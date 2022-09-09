اعتقال إيراني وتركي بعد أكبر ضبطية هيروين بتاريخ ألمانيا
صادرت السلطات الألمانية نحو 700 كيلوغرام من المخدرات في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران
قال ممثلون للادعاء في ألمانيا، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.
وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس. ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال ليلة الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورغ وفي هولندا.
وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.
والمعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة، وإيراني يبلغ من العمر 35 عاماً تم ضبطه في هولندا، وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات، ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاماً.
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