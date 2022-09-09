إيران تغلق الحدود مع العراق بسبب مخاوف على مواطنيها

أعلنت إيران، الجمعة، إغلاق جميع الحدود مع العراق حتى إشعار آخر بسبب "مخاوف بشأن أمن وسلامة" الزوار الإيرانيين المشاركين في أربعينية الحسين.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن رئيس لجنة الأربعين مجيد مير أحمدي قوله: "تم إيقاف عبور زوار الأربعين الحسيني من معبري شلمجة وجذابة الحدوديين في خوزستان جنوب غرب إيران بشكل مؤقت بسبب إغلاق الحدود الإيرانية مع العراق".

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وأضاف: "بعد إخلاء معابرنا الحدودية، ستتم دراسة الوضع الداخلي للعراق من حيث الازدحام، وسيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية إعادة فتح الحدود".

وفي 30 أغسطس، أعادت إيران فتح حدودها مع العراق أمام المسافرين، بعد فترة وجيزة من مطالبة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من الشوارع.

وكانت طهران قد أغلقت حدودها وأوقفت رحلات الطيران إلى العراق وسط اندلاع لأعمال عنف في العراق في أعقاب إعلان الصدر، يوم 29 أغسطس، اعتزال الحياة السياسية.

ويسافر ملايين الإيرانيين إلى مدينة كربلاء العراقية سنويا لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، وتوافق الذكرى هذا العام يومي 16 و17 سبتمبر.