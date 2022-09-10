الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية، السبت، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.

وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة الأجانب وعددهم 7، والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، بدون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.

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وتزعم إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها المحلية، أنها تتصدى لعمليات تهريب الوقود المنتشرة.

واحتجز الحرس الثوري عدة سفن في الأشهر القليلة الماضية بتهمة تهريب الوقود في الخليج.