لندن وبرلين وباريس تشكك في التزام إيران إعادة إحياء الاتفاق النووي

أعربت قوى أوروبية السبت عن "شكوك جدية" حيال مدى صدق إيران في السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن موقف طهران يقوّض احتمالات إحياء اتفاق 2015.

وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك إن مطالب الجمهورية الإسلامية الأخيرة في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق "تثير شكوكا جدية حيال نوايا إيران ومدى التزامها التوصل إلى نتيجة ناجحة في ما يتعلّق بخطة العمل الشاملة المشتركة".

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والجمعة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن لن تتسرع في العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع بلينكن: "لسنا على وشك الموافقة على صفقة نووية مع إيران لا تلبي مطالبنا". كما كشف أن إيران تراجعت عن المطالب غير المتعلقة بالاتفاق النووي التي كانت تشترط تنفيذها لإعادة إحيائه.

كما أكد أن رد إيران الأخير في شأن إحياء الاتفاق النووي يمثّل خطوة "إلى الوراء"، مشدداً على أن واشنطن لن تسارع للانضمام إليه مجددا بأي ثمن.

وقال بلينكن للصحافيين: "في الأسابيع الأخيرة، ردمنا بعض الهوات. ابتعدت إيران عن بعض المطالب الخارجة عن الموضوع وهي مطالب غير مرتبطة بخطة العمل الشاملة المشتركة في ذاتها"، مستخدما الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وأضاف: "لكن الرد الأخير عاد بنا إلى الوراء. ولسنا على وشك الموافقة على اتفاق لا يفي بمتطلباتنا الأساسية". وتابع "إذا توصلنا إلى اتفاق، فسيكون ذلك فقط لأنه سيدعم أمننا القومي".

يأتي هذا بينما قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى متاحة"، لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

واستؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران والذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاثة أعوام.

لكن هذه المفاوضات تعثرت قبل أشهر بسبب إصرار إيران على مطالب عدة منها رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب الأميركية أو وقف تحقيق تجريه المنظمة الدولية للطاقة الذرية حول منشآت نووية غير معلن عنها في إيران.