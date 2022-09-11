العراق.. 14 قتيلاً من زوار الأربعين الإيرانيين بحادثي سير

تعرض عدد من الزائرين الإيرانيين القادمين إلى محافظة كربلاء لإحياء زيارة الأربعين الدينية إلى عدد من حوادث السير في ظل أزمة نقل تزامنت مع وصول أعداد كبيرة منهم.

فقد أفادت مديرية شرطة محافظة بابل العراقية، بمصرع 11 شخصاً إثر حادث سير في المحافظة، مشيرة الى أن غالبية الضحايا هم زوار إيرانيون.

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مصرع 11 في بابل

وأوضحت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد أن حادث سير وقع في منطقة الشوملي بين باص لنقل الركاب وشاحنة ما أسفر عن مصرع 10 ايرانيين إضافة إلى سائق عراقي.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس دائرة العلاقات العامة في الهلال الأحمر الإيراني انقلاب حافلة تقل زاور الأربعين الإيرانيين في محافظة الحلة العراقية.

4 ضحايا في الحلة

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين.

وكانت صور وأفلام فيديو أظهرت تكدس آلاف الزائرين الإيرانيين في المنافذ الحدودية العراقية بالنظر لعدم قدرة الحافلات العراقية العامة التي خصصتها بعض السلطات الحكومية وسيارات النقل الخاصة في نقل أعدادهم الغفيرة إلى كربلاء.

فيما توفي أمس السبت ثلاثة إيرانيين وأصيب 15 آخرون في حادث سير بمحافظة واسط التي ترتبط بمنفذ مهران الحدودي مع إيران.