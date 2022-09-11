إيرانية تتحدى النظام.. وتقود دراجة من النجف لكربلاء بالعراق

في مشهد اعتبر تحديا لنظام طهران، تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لفتاة إيرانية تقود دراجة هوائية في رحلتها من النجف إلى كربلاء في العراق.

هذه الفتاة جاءت إلى العراق من مدينة أصفهان وسط إيران، ونظرا لتشدد السلطات في إيران ضد ركوب السيدات للدراجات فليس من الواضح ما إذا كانت السلطات في بلادها قد سمحت لها بركوب الدراجة الهوائية في طريقها إلى العراق أم لا.

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لا قانون يمنع

يشار إلى أنه لا يوجد قانون في إيران يجرم قيادة النساء للدراجات الهوائية أو البخارية، إلا أن ظاهرة منع السيدات من استخدام الدراجات تثار بين الحين والآخر من قبل رجال دين متشددين خاصة في المدن الدينية كقم ومشهد وأصفهان وسط إيران والتي جاءت منها السيدة في زيارة دينية للعراق في أيام "أربعين الحسين".

حظر في أصفهان

وكان مدعي عام محافظة أصفهان قد تدخل في مايو الماضي وحظر ركوب الدراجات للسيدات، وألزم الشرطة بالتصدي لهذه الظاهرة.

وقال إن هذا القرار جاء تلبية لاحتجاج أئمة الجمعة و"أهالي الشهداء" على ركوب النساء للدراجات في الأماكن العامة.

في المقابل، ردت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة بالقول: "لا توجد قيود قانونية على ركوب الدراجات للسيدات، حيث ليس لدينا قانون يمنع النساء من ركوب الدراجات".

إيران تشارك بالمسابقات الدولية

ورغم الشد والجذب فإن إيران لم تفوت فرصة المشاركة في السباق الدولي لراكبات الدراجات، كما تمنح شرطة المرور رخص قيادة الدراجات النارية للسيدات، لأن منع السيدات من المشاركة في السباق قد يعرض الرياضة الإيرانية لعقوبات.

وفي يونيو الماضي، بث التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو لمعسكر المنتخب الوطني لراكبات الدراجات بمشاركة 8 رياضيات إيرانيات. وتم اختيار أعضاء المنتخب الوطني للسيدات للمشاركة في بطولة آسيا.