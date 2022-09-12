إيران: طورنا طائرة مسيرة لضرب تل أبيب وحيفا

في إطار التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أعلنت الأخيرة، اليوم الاثنين، أنها طورت طائرة مسيرة قادرة على ضرب العمق الإسرائيلي.

وقال قائد القوات البرية الإيرانية، العميد كيومارس حيدري، إن تلك "الطائرة الانتحارية بعيدة المدى مصممة لضرب تل أبيب وحيفا"، بحسب ما نقلت وكالة "مهر نيوز" شبه الرسمية.

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أراش 2

كما أوضح أن اسم الطائرة بدون طيار Arash-2، وهو إصدار أحدث من Arash-1.

وكان الجيش الإيراني أعلن في مايو الماضي أنه دشن قاعدة مسيّرات عسكرية تحت الأرض، منعاً لاستهدافها من قبل "الأعداء" في إشارة إلى جواسيس إسرائيل في البلاد.

يشار إلى أن الإعلان عن المسيرة أراش 2 يأتي فيما تتصاعد حرب الكلام بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، مع تأكيد تل أبيب أنها ماضية في منع إيران من تهديد "أمنها القومي"، سواء عبر الحدود الشمالية في سوريا، أو من خلال سعيها إلى تطوير برامجها العسكرية والنووية على السواء.

وقد شهدت الأراضي الإيرانية خلال الأشهر والسنوات الماضية العديد من الهجمات المشبوهة التي طالت مواقع عسكرية حساسة، إلا أن إسرائيل التزمت الصمت تجاهها، على الرغم من أن السلطات الإيرانية غالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى تل أبيب وجواسيسها.

يذكر أن أحدث هجوم شهدته الأراضي الإيرانية كان في مايو الماضي (2022) حين استهدفت طائرات مسيرة موقع بارشين العسكري، حيث تطور طهران تكنولوجيا الصواريخ النووية والطائرات المسيرة، وفقًا لما أكد حينها ثلاثة إيرانيين على علم بالهجوم ومسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.