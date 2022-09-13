إيران: جهة مجهولة أشعلت النيران بحقل نفط جنوب غربي الأهواز

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة مارون لاستخراج النفط والغاز، قباد ناصري، أن الحريق الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء في إحدى آبار حقل "شادغان" بالقرب من مدينة الفلاحية جنوب غرب الأهواز كان بسبب "تلاعب مجهولين" بالبئر. ولم يوضح ناصري طبيعة ما وصفه بـ"التلاعب" الذي يبدو أنه ناجم عن عمل تخريبي.

واكتفى بالقول إن الحريق اندلع الساعة 6:20 من صباح اليوم الثلاثاء، بسبب تلاعب مجهولين بإحدى آبار في حقل "شادغان" للنفط، وتم احتواؤه على الفور.

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وواصل يقول إن الحقل في حالة أمان كاملة، والبئر المتضررة تحت إدارة موظفي شركة مارون للنفط والغاز، وقد بدأت عمليات تصليحه.

وحسب ناصري، يجري التحقيق في حجم الضرر، وسيتم الإعلان عنه خلال الـ 24 ساعة القادمة، إلا أنه أكد أن البئر ستعود قريبا إلى الإنتاج.

يذكر أن حقل "شادغان" يقع بالقرب من مدينة الفلاحية (شادغان) في جنوب الأهواز، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 110 آلاف برميل في اليوم.

وشهدت المنطقة في السنوات الماضية عمليات تفجير استهدفت المنشآت النفطية في المنطقة من قبل تنظيمات عربية مسلحة تطالب باستقلال المحافظة ذات الأغلبية العربية وتتهم السلطات الإيرانية بالإرهاب.