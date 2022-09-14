الأرجنتين.. السماح بمغادرة 11 من طاقم طائرة فنزويلية على صلة بإيران

أعلنت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن المحكمة الأرجنتينية أصدرت الإذن بمغادرة 11 من طاقم الطائرة الفنزويلية المكون من 19 فنزويليا وإيرانيا. وأضافت الوكالة أن أكثر من ثلاثة أشهر مرت على احتجاز الطائرة ووصفته بـ"الاستيلاء غير القانوني على طائرة شحن فنزويلية في الأرجنتين".

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في لابلاتا قد أصدرت قرارا بإلغاء منع مغادرة 12 شخصا من 19 طاقمًا فنزويليا وإيرانيا بينهم خمسة إيرانيين.

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ووفقًا لتقرير وكالة الأنباء الإيرانية، الأربعاء، نقلاً عن الموقع الإلكتروني لقناة "تله سور"، فإن المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية لم تؤكد فقط الحكم السابق للقاضي الفيدرالي "فدريكو فيينا" بالسماح للطائرة بمغادرة البلاد والصادر في 2 أغسطس، ولكنها أعطت أيضا القاضي المسؤول عن القضية مهلة 10 أيام، لتحديد وضع أفراد الطاقم السبعة الآخرين وضمنهم إيرانيون.

وكانت وزارة العدل الأميركية في بيان لها في 2 أغسطس/آب، اتهمت طاقم طائرة شحن من طراز بوينغ، هبطت في الأرجنتين بالارتباط بجماعات إرهابية، وطالبت بإصدار ترخيص لمصادرتها من قبل السلطات الأرجنتينية.

وتقول إيران إن هذه الطائرة كانت قبل عام تابعة لخطوط ماهان الإيرانية، وقد وصلت إلى الأرجنتين في 6 حزيران/يونيو قادمة من المكسيك وعلى متنها 14 فنزويلياً وخمسة ركاب إيرانيين، ولكن بعد يومين منعتها أوروغواي من دخول مجالها الجوي، مما اضطرت الطائرة للعودة إلى الأرجنتين.

يذكر أن شركة "ماهان" الجوية الإيرانية قريبة من الحرس الثوري الإيراني وهناك شكوك حول ارتباط الركاب الإيرانيين على متن الطائرة بالفيلق القدس الذي له أنشطة واسعة في أميركا اللاتينية.